Opinion: Je suis scientifique en vaccination. Les effets dévastateurs de l'hésitation à se faire vacciner ont touché ma vie aussi

Il se trouve que mes recherches à l'époque soutenaient des essais cliniques évaluant un candidat-vaccin contre la rotavirus. Ce travail a été couronné de succès et les vaccins se sont avérés efficaces. J'ai ressenti de la gratitude à nouveau - cette fois pour les vies qui seraient épargnées et pour les millions d'enfants qui ne souffriraient pas de la maladie invalidante que mon propre enfant avait endurée.

En Arabie saoudite, où nous résidions à l'époque, mes deux plus jeunes enfants ont reçu leurs injections de rotavirus, comme le recommandaient leurs médecins. En effet, de nombreux pays du Moyen-Orient ont approuvé le vaccin. Et des chercheurs de l'Institut national de la santé aux États-Unis ont déterminé que le vaccin réduisait également de manière significative les hospitalisations et les décès en Afrique.

L'attente était que de nombreuses vies seraient sauvées dans le monde entier grâce au vaccin contre la rotavirus. Et en effet, des vies ont été sauvées - lorsqu'il était administré.

J'ai une perspective rare : à la fois personnellement et professionnellement, je peux voir l'impact des maladies graves et la promesse des nouveaux vaccins à mesure qu'ils sont développés. J'ai également vu comment ces outils ne sont pas universellement adoptés. Mes collègues et moi-même n'avions pas prévu ce qui est devenu connu sous le nom de hésitation vaccinale. Tous les camarades de classe de mes enfants n'ont pas reçu l'injection de rotavirus et nous les avons vus tomber malades - parfois gravement. Dans de nombreux cas, leurs parents ne voyaient simplement pas l'intérêt des vaccins.

La réticence envers les vaccinations - un phénomène croissant aux États-Unis - est maintenant un phénomène visible et croissant à l'échelle mondiale. Selon mon expérience, de nombreux parents africains ont refusé les vaccins même lorsqu'ils y avaient accès. Mais en choisissant de ne pas se faire immuniser, ils courent le risque de contracter des maladies évitables par la vaccination, dont les conséquences peuvent être graves.

Même pour les maladies que la science a largement vaincues, la quête de développer des vaccins améliorés ne connaît pas de fin. Mes recherches actuelles soutiennent les essais cliniques évaluant un candidat-vaccin contre la tuberculose (TB), une maladie qui tue plus d'un million de personnes chaque année. Cela pourrait être le premier nouveau vaccin contre la TB en 100 ans. Le vaccin actuel, BCG, est l'un des premiers que reçoivent les bébés, mais il fonctionne bien uniquement chez les enfants. Il ne couvre pas les adultes et les adolescents, qui sont la cible du candidat-vaccin sur lequel je travaille.

Une fois de plus, j'ai vu les effets néfastes de cette maladie évitable dans ma propre famille. Mon beau-frère a eu une infection TB résistante aux médicaments dans la vingtaine. Il avait été en bonne santé et sportif, mais l'infection et son traitement ont été si rudes qu'ils ont eu un effet terrible sur lui.

Les pilules l'ont rendu étourdi et l'ont privé de ses forces. Après deux ans, il a finalement été guéri, mais il a perdu 20 kg (44 livres) dans le processus. Il lui a fallu un autre an et demi pour se remettre. Il a maintenant complètement récupéré, mais j'aimerais qu'il ait pu profiter de années plus saines pendant sa jeunesse.

Maintenant, dans le monde entier, nous assistons à une augmentation alarmante de la rougeole, une maladie que nous pensions avoir sous contrôle.

L'année dernière a connu presque deux fois plus d'infections de rougeole que l'année précédente et 2024 est déjà sur la bonne voie pour dépasser ce nombre. Plus de 50 pays ont signalé des épidémies majeures, malgré des vaccins qui fonctionnent et des efforts déployés pour s'assurer que tous les enfants sont immunisés. Ces chiffres sont particulièrement préoccupants à mesure que les étudiants se préparent à retourner en classe où ils seront en contact rapproché avec d'autres enfants, dont beaucoup ne seront pas vaccinés.

Le nombre d'enfants qui ne reçoivent pas leur pleine dose de vaccins a atteint son apogée pendant la pandémie de COVID-19, mais a depuis diminué, passant de 18,1 millions d'enfants en 2021 à presque 13 millions en 2023. Mais ce nombre est toujours trop élevé - les maladies évitables par la vaccination tuent chaque année un nombre estimé à 700 000 enfants de moins de 5 ans, presque tous dans les pays à faible et moyen revenu.

Lire aussi: