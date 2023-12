Opinion : J'ai critiqué la guerre à Gaza. Puis j'ai été licencié de mon poste de Père Noël

Note de l'éditeur : Ken Dorph est un consultant international à la retraite qui vit à Sag Harbor, dans l'État de New York. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les siennes. Plus d'informations sur CNN.

Ken Dorph

J'ai adoré être le Père Noël et on m'a dit que j'étais naturel. J'adorais discuter avec les petits et je m'imprégnais totalement du rôle. Je leur disais toujours que le Père Noël pouvait dire qu'ils étaient une très bonne fille ou un très bon garçon. J'essayais d'être le Père Noël de tout le monde. Lorsque la jeune fille du rabbin local a été conduite vers moi par les lutins, je lui ai dit que le Père Noël aimait tout le monde. Nous avons eu une conversation délicieuse. Les yeux des parents guatémaltèques s'écarquillaient lorsque je parlais espagnol. Les petits, eux, n'ont pas bronché : Claro, le Père Noël parle espagnol. Vous n'avez pas vu "Miracle sur la 34e rue"?

Le journal local a réalisé une merveilleuse interview de moi en tant que Père Noël, les journalistes posant des questions idiotes, comme celle de savoir si le Père Noël avait déjà rencontré Krampus et quels étaient ses biscuits préférés. La chambre de commerce de Sag Harbor m'a ensuite engagé pour être son Saint Nicolas. Le Père Noël de la Chambre se rend dans le village, sonne la cloche du camion de pompiers avant de rencontrer les enfants au moulin à vent.

Le premier saint Nicolas, qui a légué son nom à notre Père Noël par l'intermédiaire du néerlandais Sinterklaas, vivait dans l'actuelle Turquie. Dans les cultures occidentales, notre propre Père Noël a pris cette graine et l'a mélangée aux traditions nordiques, y compris le concept de Yule.

Dans les années 1930, l'artiste d'origine suédoise Haddon Sundblom a utilisé son visage très scandinave comme modèle pour les célèbres publicités de Coca Cola, cimentant ainsi le look. Bien sûr, de nos jours, le Père Noël pourrait être noir, transgenre ou chinois, mais cette image est toujours celle qui fixe les enfants dans leurs livres. Le Père Noël est spécial, un gentil grand-père magicien qui répond aux rêves des enfants. C'est pourquoi j'ai tant aimé incarner ce personnage.

Mais l'esprit du Père Noël me parle pour d'autres raisons liées à mon propre voyage de découverte et d'ouverture interculturelles. Depuis des décennies, je me trouve dans une position inhabituelle. D'une part, je suis émotionnellement attaché à la culture juive et profondément sensible au désir d'un État juif. J'ai grandi dans une cité de Brooklyn où les juifs ashkénazes étaient majoritaires. J'étais un goy du shabbat et je connaissais des voisins qui avaient des tatouages des camps. J'ai fréquenté le lycée Stuyvesant, puis l' université d'État de New York à Binghamton, qui comptaient toutes deux une importante population d'étudiants juifs. La culture juive était et, à bien des égards, reste une culture avec laquelle je ressens un lien émotionnel.

Puis, à 19 ans, je suis allée au Maroc. Ce voyage faisait partie d'une première année à l'étranger qui a changé ma vie. J'ai fini par passer des années dans le monde arabe, d'abord en tant qu'étudiante, puis en tant que professionnelle. Je parle couramment l'arabe et j'ai travaillé dans tout le Moyen-Orient, notamment en faisant partie d'équipes de réparation dans des pays détruits par les armes américaines, comme l'Irak, le Yémen, la Syrie, les territoires palestiniens et la Libye.

Au Moyen-Orient, j'ai développé des liens profonds et durables avec les peuples du monde arabe. Et compte tenu de mon expérience dans la région, on me demande souvent d'en parler. Après l'horrible attaque du Hamas et la réponse israélienne dévastatrice, plusieurs amis et voisins m'ont demandé ce que j'en pensais. Le 28 octobre, j'ai donné une conférence dans une église locale de Sag Harbor, intitulée "Palestine / Israël : Que se passe-t-il?" devant une salle comble. Les réactions ont été extrêmement positives.

Environ un mois plus tard, j'ai été invité à assister à une conférence à la synagogue locale - cette fois en tant que membre du public - sur le thème "Répondre aux questions difficiles" à propos d'Israël. Compte tenu du titre intrigant, j'ai perçu l'invitation comme un rameau d'olivier. J'ai pensé, peut-être de manière narcissique, que j'étais invité spécifiquement pour mon expertise unique du Moyen-Orient.

Je n'aurais pas pu me tromper davantage. La conférence semblait destinée à donner des instructions sur la manière de détourner les questions difficiles qui mettent en cause le gouvernement de Benjamin Netanyahu et sa violence à l'égard des Palestiniens, plutôt que d'informer. J'ai confronté l'orateur à ce que je considérais comme des inexactitudes dans la présentation et, une fois celle-ci terminée, je lui ai fait part de la déception que j'avais ressentie. L'exposé n'était pas utile et ressemblait à mes oreilles à une séance de propagande.

J'ai souligné qu'il n'abordait pas du tout les "questions difficiles" nécessaires à l'instauration de la paix dans la région. La présentation semblait être une occasion manquée d'avoir une véritable discussion, à un moment où des milliers de Palestiniens étaient tués par des armes américaines.

Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel de la chambre de commerce de Sag Harbor m'informant que je devais rendre mon costume rouge bordé de fourrure, ma large ceinture noire et mes jingles : J'avais été jugé trop franc pour être le Père Noël. J'étais dévasté. Non seulement j'étais triste d'avoir perdu la chance de me promener dans le village à bord du camion de pompiers dans toute ma gloire, mais je me sentais frappé dans mon bol de gelée pour m'être exprimé dans une autre vie, sous les traits d'un autre personnage.

[Le comité exécutif de la chambre de commerce de Sag Harbor a déclaré dans un communiqué qu'il avait été demandé à M. Dorph de se retirer après qu'il eut publié sur les médias sociaux un "message d'apparence officielle de la chambre" le montrant dans le rôle du Père Noël sans l'approbation du groupe, et en raison de ses récentes actions dans des forums publics. La Chambre asouligné sa "longue histoire d'organisation d'une rencontre très simple avec le Père Noël, intrinsèquement exempte de toute controverse grâce à l'anonymat du Père Noël"].

Un ami journaliste a contacté le New York Times, et un journaliste m'a contacté. Après quelques hésitations - nous sommes dans une petite ville, après tout - j'ai décidé que je devais raconter ce qui s'était passé. Le journal a publié l'histoire, qui a été reprise dans le monde entier. Je suis heureux de dire que, depuis que l'histoire est sortie, j'ai été invité à être le Père Noël dans tous les États-Unis et au-delà.

Sans surprise, cette controverse a amplifié le débat sur la question de savoir comment et si nous pouvons parler d'Israël et du peuple palestinien sans être fustigés. J'espère ardemment que la mauvaise volonté qu'elle a suscitée localement se transformera en bonne volonté.

Je crois fermement, de par mon travail dans mon cabinet de conseil - l'entreprise gérée par celui qui n'est pas le Père Noël - que plus les discussions sont ouvertes et informées, plus nous avons de chances de parvenir aux meilleures solutions. J'espère que cela vaut également pour le Moyen-Orient, prétendument intraitable.

La relation tragique entre Israéliens et Palestiniens n'est pas un ouragan ou un tremblement de terre. Il s'agit d'un problème créé par l'homme et qui peut avoir des solutions créées par l'homme. En effet, nous, les humains, sommes les seuls à pouvoir le résoudre.

