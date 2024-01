Opinion : Il s'agit de bien plus qu'un baiser non désiré sur les lèvres

Luis Rubiales, président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), a saisi la tête de la joueuse de football espagnole Jennifer Hermoso lors de la cérémonie de remise du trophée à son équipe et lui a déposé un baiser sur les lèvres. Rubiales était, comme tous les autres participants à la cérémonie, sans doute ravi que l'équipe espagnole ait remporté la Coupe du monde. Mais il est le seul à avoir profité de ce moment pour violer publiquement une joueuse.

Jill Filipovic

Après le baiser, alors que l'équipe se rassemblait dans les vestiaires, Rubiales a passé son bras autour de Hermoso, a annoncé un voyage à Ibiza et a déclaré : "Là-bas, nous célébrerons le mariage de Jenni et Luis Rubiales." D'autres séquences vidéo semblent montrer l' entraîneur Jorge Vilda touchant de manière inappropriée un membre de son personnel, laissant sa main flotter sur sa poitrine alors qu'il se détournait d'une étreinte. (CNN a demandé des commentaires à Vilda, à la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et à la femme).

Les réactions à ce baiser - qu'elles soient critiques ou promptes à l'ignorer - nous disent tout sur le peu de respect que notre monde accorde au droit fondamental des femmes à vivre dans le monde sans être molestées et en sécurité dans leur propre peau.

Rubiales s'est excusée pour le baiser, en quelque sorte.

"Il y a un événement que je dois regretter, c'est tout ce qui s'est passé entre le joueur et moi, avec une relation magnifique entre nous deux, comme avec les autres", a déclaré le patron de la RFEF dans un communiqué vidéo.

"Et bien, j'ai sûrement fait une erreur, je dois le reconnaître. Dans un moment d'exaltation, sans aucune intention de mauvaise foi, eh bien, ce qui s'est passé s'est passé - je pense de manière très spontanée. Je le répète, il n'y a pas eu de mauvaise foi entre nous deux".

"Ici, on n'a pas compris parce qu'on a vu quelque chose de naturel, de normal et en aucun cas, je le répète, de mauvaise foi. Mais en dehors de la bulle, on a l'impression que ça s'est transformé en tempête et donc, s'il y a des gens qui se sont sentis offensés, je dois dire que je suis désolé."

Mme Hermoso, pour sa part, a déclaré qu'elle "n'aimait pas ça", mais a demandé : "Qu'est-ce que je suis censée faire ? Plus tard, elle a déclaré à une émission de radio qu'elle "ne s'y attendait pas" mais que "c'était dû à l'émotion du moment, il n'y a rien de plus. Ce sera juste une anecdote [de l'époque]. Je suis absolument sûr qu'on ne va pas en rajouter".

On ne peut pas reprocher à Hermoso de vouloir que cette histoire disparaisse, parce qu'il n'y a tout simplement pas de bonne position publique à prendre pour elle. Dire qu'elle n'a pas voulu être embrassée de force sur les lèvres par un homme qui est, à toutes fins utiles, son patron, et elle est une pleurnicheuse ou une mauvaise joueuse. Si elle dit que c'était bien, elle est une mauvaise féministe, qui laisse tomber les autres femmes en justifiant le mauvais comportement des hommes (et, peut-être, en mentant).

Mais Hermoso n'est pas la première femme à être attrapée et embrassée sans son consentement par un homme cherchant à manifester publiquement son exaltation en se servant d'une femme au hasard comme d'un accessoire. De la célèbre image du marin de retour de la Seconde Guerre mondiale embrassant une infirmière le jour de la Victoire sur le Japon à Times Square à l'acteur Adrien Brody entourant Halle Berry de ses bras et la faisant basculer dans un baiser après sa victoire à l'Oscar du meilleur acteur en 2003, il y a une longue histoire d'hommes profitant de moments très publics pour attraper et embrasser des femmes qui n'ont pas exprimé le désir de les embrasser.

Lorsqu'ils sont pressés, beaucoup de ces hommes disent une version quelconque de "j'étais juste pris dans l'instant", qualifiant les baisers, comme l'a fait Rubiales, de "spontanés". Curieusement, les hommes pris dans l'instant n'ont pas tendance à saisir et à embrasser spontanément d'autres hommes. C'est un peu comme s'il y avait un sentiment de droit sur le corps des femmes et une attente que les femmes tolèrent des empiètements choquants sur leur espace personnel, qui ne s'applique pas aux hommes.

Au cas où il y aurait un doute : La plupart des femmes, comme la plupart des gens, n'aiment pas qu'on leur impose un baiser sur la bouche. La plupart des femmes, comme la plupart des gens, aiment embrasser leurs partenaires romantiques et parfois leurs enfants ou d'autres êtres chers, mais n'apprécient pas qu'une tête non désirée se trouve à quelques centimètres de la leur, qu'une haleine non désirée soit chaude sur leur visage, que des lèvres non désirées se heurtent aux leurs. C'est une violation. C'est dégoûtant. C'est épouvantable, que cela se passe en privé ou sous l'œil des caméras de télévision.

En 2005, Greta Friedman, l'infirmière qui a été embrassée de force par un marin à Times Square, a déclaré à un intervieweur : "Ce n'était pas mon choix d'être embrassée". Le marin, a-t-elle ajouté, "s'est juste approché et m'a attrapée". Le moment n'était pas romantique ; elle pensait : "J'espère que je vais pouvoir respirer", a-t-elle dit. "Je veux dire que quelqu'un de beaucoup plus grand et de beaucoup plus fort que vous, qui vous fait perdre le contrôle de vous-même, je ne suis pas sûre que cela vous rende heureux".

Comme l'ont noté les historiens, ce célèbre baiser, réécrit pendant des décennies comme romantique ou jubilatoire, s'inscrivait dans le cadre d'une vague d'agressions sexuelles et de viols perpétrés dans plusieurs villes de l'après-guerre par des hommes de retour au pays. Les hommes s'en prenaient aux femmes et aux jeunes filles, parfois en les embrassant contre leur gré, d'autres fois en les tripotant, en se déshabillant, en battant leurs compagnons masculins et, selon plusieurs rapports, en les violant.

Après avoir été embrassée de force par Brody devant la caméra, Berry a déclaré à un intervieweur qu'elle ne pensait qu'à "Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait ses actes, Brody a déclaré à un intervieweur en 2017 : "Il y avait beaucoup d'amour dans cette pièce, un véritable amour et de la reconnaissance. C'était juste un bon moment et... je l'ai pris".

Les réactions telles que celles décrites par Friedman et Berry sont courantes : Lorsqu'elles sont agressées sexuellement ou confrontées à des attouchements non désirés, de nombreuses femmes se figent au lieu de riposter.

Le baiser de Rubiales vient s'ajouter à une montagne d'allégations de mauvais comportements sexistes au sein de la RFEF. Le traitement de l'équipe par Vilda était si odieux que 15 joueuses ont déclaré qu'elles n'entreraient pas sur le terrain avec l'équipe nationale tant que leurs préoccupations n'auraient pas été prises en compte ; trois autres joueuses, dont Hermoso, ont fait part de leur soutien aux membres boycotteurs. Pourtant, lorsque les Espagnoles ont remporté la Coupe du monde grâce à leur talent et à leur travail, Rubiales a continué à mettre l'accent sur Vilda.

"Je pense que nous devons donner tout le mérite à ces femmes, à l'équipe dirigée par Jorge Vilda et nous devons la célébrer au plus haut niveau possible", a-t-il déclaré.

Et pourtant, au lieu de donner leur chance aux femmes espagnoles, Rubiales en a fait son cheval de bataille en réduisant Hermoso à l'état d'objet, la traitant comme un accessoire qui pouvait être utilisé pour montrer son enthousiasme et signaler sa virilité. Car c'est aussi cela le message : lorsque les hommes sont trop excités, ils ne peuvent s'empêcher d'agir de la sorte. Cette rationalisation erronée ne met pas seulement les femmes dans une position de vulnérabilité, elle dispense également les hommes d'assumer la responsabilité de la portée de leurs actes.

Pendant trop longtemps, trop d'hommes ont considéré le corps des femmes comme une propriété publique, comme des objets sexualisés à reluquer, à commenter ou à toucher, comme si nous existions dans le monde pour qu'ils les observent, les évaluent et en tirent du plaisir. Trop souvent, les femmes sont traitées comme des accessoires dans la vie des hommes, des personnages secondaires dans leurs récits, ou des objets à travers lesquels les hommes peuvent exprimer leurs émotions et sur lesquels ils peuvent déposer leurs bagages.

Trop de gens disent qu'il s'agit simplement d'hommes qui sont des hommes, ou d'une simple manifestation d'émotions humaines normales. Mais ce n'est pas le cas. De nombreux hommes qui traitent mal les femmes semblent tout à fait capables de traiter les hommes avec respect et de garder leurs mains, leurs lèvres et leurs organes génitaux pour eux lorsqu'ils sont en présence d'autres hommes qui n'ont pas exprimé d'intérêt pour les contacts physiques sexualisés. C'est lorsque ces hommes sont en présence de femmes que les attouchements et les baisers, et parfois plus, semblent se produire.

Je ne sais pas quelle devrait être la bonne sanction pour Rubiales. Mais je sais que des actes comme le sien vont bien au-delà d'un simple baiser.

Correction : Une version antérieure de cet article décrivait de manière erronée un incident impliquant des attouchements sur un membre de l'équipe espagnole de football ; la personne filmée était Jorge Vilda, et non Luis Rubiales.

