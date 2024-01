Opinion : Dave Chappelle a quitté la scène, il faut le blâmer

Mais dans le cas de Dave Chappelle qui a quitté la scène pendant son spectacle de stand up la semaine dernière en Floride, c'est, à mon avis, à 100 % la faute du spectateur.

Qu'est-ce qui a fait sortir Chappelle de ses gonds ? Un téléphone portable. Non pas un téléphone qui sonne dans le public - ce à quoi tout humoriste a dû faire face un jour ou l'autre - mais une personne qui utilise son téléphone pour enregistrer le spectacle de Chappelle, en violation des nombreux avertissements explicites qui lui ont été adressés.

Toutes les personnes qui ont acheté un billet pour le spectacle de mercredi soir ont été averties en ligne que les appareils d'enregistrement étaient interdits. Le Seminole Hard Rock Hotel & Casino d'Hollywood, en Floride, où se déroulait le spectacle, a affiché des avertissements similaires dans tout le club.

Le DJ qui a présenté M. Chappelle, DJ Trauma, a expressément demandé au public de ne pas enregistrer le spectacle. En plus de cette myriade d'avertissements, toutes les personnes assistant au spectacle devaient placer leur téléphone dans un sac spécial fermé à clé avant d'entrer dans la salle.

Malgré tout, un spectateur assis suffisamment près de la salle de 7 000 places pour permettre à M. Chappelle de le voir depuis la scène a enregistré le spectacle grâce à la caméra d'un téléphone portable qui n'avait apparemment pas été remis comme il avait été demandé.

Pendant son spectacle, Chappelle a réprimandé le spectateur et a alerté la sécurité. Mais apparemment, l'incident l'a tellement frustré qu'il a quitté la scène avant la fin de son spectacle.

Ceux qui pensent qu'il s'agit d'une réaction excessive ne comprennent pas que Chappelle et les humoristes de son niveau ne se préoccupent pas seulement de faire rire, mais aussi de l'aspect commercial de leur métier. C'est pourquoi, depuis des années, des humoristes comme Chappelle, Chris Rock, John Mulaney et d'autres demandent aux spectateurs d' enfermer leur téléphone dans une pochette pour empêcher l'enregistrement du spectacle.

Ces mesures visent en partie à empêcher les spectateurs d'enregistrer le nouveau matériel qu'un humoriste est en train de développer et qui n'est pas encore prêt pour les heures de grande écoute. C'est précisément ce que Chris Rock a souligné en 2014, en faisant remarquer que les humoristes - même les plus célèbres - ont besoin de "travailler en atelier" leurs nouvelles blagues pendant qu'ils affinent leur matériel et éliminent les répliques qui ne sont tout simplement pas drôles.

Imaginez que vous voyiez d'innombrables vidéos d'humoristes célèbres présentant du matériel qui n'était pas bon ? Rock était tellement contrarié par les gens qui l'enregistraient en train de travailler sur un nouveau texte en 2014 que, comme Chappelle la semaine dernière, il aurait quitté la scène après avoir réprimandé quelques membres du public qui l'avaient enregistré.

En outre, si les gens peuvent regarder gratuitement la tournée actuelle d'un humoriste connu sur une vidéo piratée, ils ne seront peut-être pas prêts à payer un billet. Il se peut aussi que les gens assistent au spectacle, mais se plaignent ensuite d'avoir déjà vu toutes les blagues.

Dans le cas de Chappelle, il faut ajouter à cela son contrat avec Netflix, qui lui rapporte 20 millions de dollars par spectacle de stand-up. En fait, la nouvelle émission spéciale de Chappelle sur Netflix, "The Dreamer", dont la date de sortie est fixée au 31 décembre, est sa septième émission spéciale pour le géant de la diffusion en continu en six ans. Il est évident que si des membres du public enregistraient sa tournée et mettaient des vidéos en ligne avant la sortie de l'émission sur Netflix, cela pourrait avoir un impact négatif sur le nombre de spectateurs.

Mais un autre élément entre également en ligne de compte. Certains humoristes célèbres ne veulent pas être enregistrés au cas où ils diraient quelque chose d'offensant sur scène, ce qui pourrait nuire à leur carrière ou même les conduire à être "annulés". En fait, Rock a soulevé ce point à l'époque où il a quitté la scène en 2014, déclarant à Vulture que le fait de savoir que des gens enregistrent chacun de vos mots - en particulier lorsque vous travaillez sur un nouveau texte - peut amener les comédiens à s'autocensurer. Comme l'a expliqué Rock, dans le passé, un humoriste pouvait "dépasser les bornes" en essayant de trouver du matériel drôle, mais avec des caméras partout, cela amène les humoristes comme Rock à croire "qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur".

Dans le cas de Chappelle, cependant, je doute que ce soit la raison pour laquelle il a été l' un des premiers humoristes à exiger des spectateurs qu'ils enferment leurs téléphones portables pendant ses spectacles. L'histoire de Chappelle nous apprend qu'il semble aimer susciter la controverse, qu'il s'agisse de ses monologues passés au Saturday Night Live sur les remarques antisémites de Kanye West et sur la nouvelle présidence de Donald Trump, ou des blagues sur la communauté transgenre dans son spectacle spécial de 2021, qui ont suscité des réactions négatives.

Même si les spectateurs n'enregistrent pas son numéro, M. Chappelle sait que ses blagues et ses commentaires feront l'objet d'une couverture médiatique, compte tenu de sa stature et de son penchant pour les blagues provocantes qui dérangent parfois les gens.

Mais le fait de courtiser la controverse n'a pas semblé nuire à la carrière de Chappelle. En effet, en 2023, il a été l' humoriste le plus rentable de l'année, gagnant 62 millions de dollars pour 31 spectacles ayant fait l'objet d'une billetterie en 2023. (Et c'est sans compter ce qu'il a rapporté lors de ses spectacles en tête d'affiche avec Chris Rock en 2023).

Les gens peuvent aimer ou détester ses blagues, mais les réactions négatives n'arrêteront pas Chappelle, qui a déclaré l'année dernière à propos de ces controverses : "Plus vous dites que je ne peux pas dire quelque chose, plus il est urgent que je le dise".

