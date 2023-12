Frida Ghitis

Opinion : Dans l'Arctique, les tensions entre les superpuissances s'intensifient

Les nuits sans nuages, on peut voir les aurores boréales danser dans les vastes cieux, leurs verts et bleus tourbillonnants contrastant avec le blanc immaculé des interminables étendues de neige.

Mais alors, dans le port de Tromsø, à l'extrême nord de la Norvège, le paysage naturel est interrompu par le gris militaire métallique d'une frégate de la marine norvégienne. Cela nous rappelle que l'Arctique n'est pas à l'abri des tensions qui secouent le reste de la planète.

En fait, les températures y augmentent près de quatre fois plus vite que dans le reste de la planète - et ce n'est que la lecture du thermomètre. En matière de géopolitique, la région la plus froide du monde risque de devenir la plus chaude.

Dans un discours prononcé récemment devant le Conseil de l'Arctique - l'organe intergouvernemental qui assure la gestion de la région -, l'amiral Rob Bauer, chef du Comité militaire de l'OTAN, a lancé un avertissement : "Nous ne pouvons pas être naïfs et ignorer les intentions potentiellement néfastes de certains acteurs de la région".

"Un conflit peut se présenter à tout moment, dans n'importe quel domaine, y compris dans l'Arctique", a-t-il ajouté d'un ton sinistre.

Il ne s'agit pas d'une hyperbole. La militarisation croissante de la région, alimentée par des tensions internationales accrues, s'ajoute à la volonté de tirer parti du potentiel stratégique et économique de l'Arctique. La fonte des glaces crée également de nouvelles voies de navigation et ouvre la voie à l'exploitation des ressources naturelles, ce qui rend le contrôle stratégique de l'Arctique de plus en plus attrayant.

À quelques centaines de kilomètres du port de Tromsø, la péninsule de Kola, en Russie, abrite la flotte du Nord du pays, où de nombreux sous-marins lanceurs de missiles balistiques, croiseurs, destroyers, frégates, concentrations de troupes, aérodromes et autres moyens militaires sont massés près de la frontière de l'OTAN.

Le week-end dernier, le président russe Vladimir Poutine a adressé une menace à peine voilée à la Finlande, l'un des huit pays de l'Arctique et le plus récent membre de l'OTAN, l'avertissant qu'"il yaura des problèmes" entre les deux pays maintenant qu'Helsinki a rejoint l'alliance. La Russie, a-t-il dit, concentrera bientôt des unités militaires près de la partie septentrionale de la frontière commune aux deux pays.

Quelques semaines auparavant, la Finlande avait fermé ses postes-frontières avec la Russie, accusant Moscou de lancer une "opération hybride", c'est-à-dire d'armer les migrants désespérés en les aidant à atteindre la frontière européenne glaciale dans l'Arctique, dans le but de déstabiliser l'Union européenne.

Dans une interview accordée aux médias d'État, M. Poutine a affirmé que les deux pays n'avaient pas de problèmes avant l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, leurs différends territoriaux ayant été résolus au XXe siècle. Mais la Finlande se souvient de la manière dont ces différends ont été "résolus" : par une invasion russe et une guerre d'hiver féroce en 1939-1940, qui a laissé la Russie en possession de certaines parties de la Finlande.

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine l'année dernière, la Finlande a décidé que la neutralité ne garantissait pas la sécurité. Elle avait besoin de la protection de l'OTAN.

Les tensions le long de l'Arctique se sont accrues de manière exponentielle depuis l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie en 2022, mais les problèmes existaient déjà depuis longtemps.

Pendant des décennies, la région située au sommet du globe a semblé être un endroit spécial, où les puissances mondiales pouvaient se réunir pour le bien commun. Le Conseil de l'Arctique semblait être un modèle de coexistence : Un forum créé en 1996, pendant cette brève période d'optimisme dans les relations entre la Russie post-soviétique et l'Occident.

Le groupe, composé des huit pays possédant un territoire dans l'Arctique et des peuples autochtones - le Canada, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Russie, la Suède et les États-Unis - cherchait à promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable, en sauvegardant la région.

Toutefois, au tournant du siècle, les relations avec la Russie - et plus tard avec la Chine, dont le rôle dans la région est en train de se dessiner - ont pris une tournure négative.

Rétrospectivement, certains observateurs estiment que la Russie a exploité cette perception de l'"exceptionnalité" de l'Arctique en lançant le mantra "Grand Nord, faibles tensions", en proclamant publiquement son engagement en faveur d'une coopération pacifique, tout en lançant simultanément un renforcement militaire gargantuesque.

En octobre 2021, la Russie a pris la présidence tournante du Conseil. S'exprimant lors de l'assemblée annuelle de l'Arctic Circle à Reykjavik, en Islande, Nicolay Korchunov, haut fonctionnaire russe chargé de l'Arctique, a exposé les projets de Moscou. Pendant la présidence russe, a-t-il expliqué, "nous continuerons à encourager une coopération constructive, à maintenir la paix et la stabilité..."

Quelques mois plus tard, la Russie a envahi l'Ukraine. Les travaux du Conseil de l'Arctique ont été gelés. Son avenir même est remis en question.

Peu après, la Russie a accéléré ses activités militaires et commerciales dans la région.

Au mépris des normes de sécurité environnementale, la Russie a commencé à utiliser des pétroliers à coque fine - plutôt que des pétroliers de classe glace - pour transporter du pétrole brut dans la région. On a du mal à imaginer les conséquences d'une marée noire sur ce bout du monde préservé.

Lors d'un sommet entre Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping en mars, les deux pays ont convenu de se concentrer sur l'Arctique, semblant ainsi ouvrir un nouveau front contre l'Occident. Selon certaines estimations, la Chine a investi 90 milliards de dollars dans la région.

Moscou et Pékin travaillent ensemble à la construction d'une "route de la soie polaire", avec des objectifs économiques, géopolitiques et militaires. La Chine élabore subtilement un argument pour devenir un acteur dans la région, en se déclarant "État proche de l'Arctique".

L'OTAN trouve tout cela inquiétant, selon l'amiral Bauer, car "alors que les intentions de la Russie dans l'Arctique sont devenues claires ces dernières années", celles de la Chine "restent opaques".

Entre-temps, Moscou a décrié l'expansion de l'OTAN vers l'est. Aujourd'hui, l'adhésion de la Finlande, voire de la Suède, à l'alliance ferait de la Russie le seul pays arctique à ne pas faire partie de l'OTAN.

Si, comme certains le prétendent, la Russie a réussi à tromper ses voisins de l'Arctique, son invasion de l'Ukraine l'en a empêchée. "Il est peut-être difficile de comprendre à quel point la paix a été profonde en Norvège", a déclaré Anne Marie Aanerud, vice-ministre norvégienne de la défense. "Nous avions littéralement l'impression que rien ne pouvait mal tourner depuis des générations.

Aujourd'hui, l'Arctique norvégien n'est pas seulement l'endroit où l'on peut observer des groupes de baleines à la recherche de harengs dans les fjords aux eaux glacées. Les forces militaires de l'OTAN s'y rendent également fréquemment, en réponse aux manœuvres de provocation de la présence militaire massive de la Russie.

En septembre, les habitants de Tromsø ont vu un sous-marin de la marine française émerger de leurs eaux. Quelques jours plus tard, un sous-marin américain a également été accueilli ici.

M. Aanerud a rappelé un exercice militaire russe qui s'est déroulé il y a quelques mois et qui semblait viser à couper la péninsule scandinave.

Recevez notre lettre d'information hebdomadaire gratuite

S'inscrire à la lettre d'information de CNN Opinion

Rejoignez-nous sur Twitter et Facebook

En réponse, la Scandinavie accueillera bientôt l'énorme exercice militaire "Nordic Response", auquel participeront quelque 20 000 soldats de 14 pays.

L'Arctique - la latitude nord extrême - avec ses paysages spectaculaires, ses phénomènes atmosphériques exotiques et sa nature encore vierge, peut sembler être un refuge sûr contre les tempêtes de la planète.

Pourtant, cette oasis d'un autre monde est bien de ce monde. Les turbulences qui agitent la planète font leur chemin jusqu'au sommet du globe, et les tensions dans le Grand Nord risquent de s'aggraver même lorsque certains des conflits actuels qui font la une des journaux se seront apaisés.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com