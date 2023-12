Raul A. Reyes

Opinion : Cette loi choquante de l'État pourrait entraîner un désastre pour les migrants et les Texans

En intensifiant la bataille sur l'immigration entre le Texas et l'administration Biden, Abbott joue un jeu dangereux et cynique. Sa nouvelle loi est constitutionnellement suspecte et logistiquement irréalisable. Elle ouvrira la porte au profilage racial des Latinos tout en mettant en danger les communautés texanes. En outre, rien ne prouve qu'elle entraînera une baisse significative de l'immigration clandestine.

M. Abbott a pris cette décision dans un contexte de niveaux records d' entrées non autorisées à la frontière méridionale. Rien qu'en novembre, les autorités ont appréhendé environ 192 000 migrants entre les points d'entrée, a déclaré un chef de la patrouille frontalière à CNN. Cet afflux continu de migrants est devenu un énorme handicap politique pour le président Joe Biden et une source d'épuisement des ressources dans les États frontaliers.

Pourtant, la loi SB 4 pose un problème juridique car elle empiète sur l'autorité fédérale en matière d'immigration. En vertu de la clause de suprématie de la Constitution, les lois fédérales priment sur les mesures prises par les États, et la législation fédérale existante garantit déjà aux migrants le droit de demander l'asile. Le Texas ne peut pas balayer cette aide humanitaire avec sa propre loi.

En outre, depuis plus de 100 ans , la Cour suprême considère que le pouvoir de réglementer l'immigration relève exclusivement du gouvernement fédéral. Dans l'affaire Arizona v. US de 2012, la Haute Cour a établi que les États ne pouvaient pas mettre en place leurs propres lois sur l'immigration, citant "le pouvoir large et incontestable du gouvernement fédéral en matière d'immigration". Il n'est donc pas étonnant qu'un groupe de 30 anciens juges de l'immigration, nommés par des républicains et des démocrates, aient signé en novembre une lettre dans laquelle ils s'opposent à la loi SB 4, qu'ils jugent illégale.

La loi SB 4 permettra aux forces de l'ordre locales et de l'État du Texas d'arrêter les personnes qu'elles soupçonnent d'être en situation irrégulière dans le pays. Toutefois, comme l'ont souligné certains chefs de police du Texas , cette mesure éloignera les policiers de leurs tâches habituelles, telles que la lutte contre la criminalité violente. La loi fait peser sur les agents locaux des responsabilités en matière d'immigration, pour lesquelles ils n'ont peut-être pas été formés.

Dans un État qui compte 40 % de Latino-Américains, selon le Bureau du recensement des États-Unis, et environ 17 % de personnes nées à l'étranger, selon le Conseil américain de l'immigration, comment les policiers locaux et ceux de l'État sont-ils censés déterminer qui est sans papiers - en demandant des papiers ? Ou en jugeant les gens en fonction de la couleur de leur peau ou de leur préférence linguistique ?

Transformer tous les policiers en agents d'immigration de facto est une mauvaise politique, car cela découragera les migrants et leurs familles de signaler des délits ou de témoigner. La nouvelle loi texane risque de semer la méfiance entre les forces de l'ordre locales et les communautés latinos.

C'est pourquoi trois chefs de comté du Texas ont écrit à M. Biden pour lui demander de prendre des mesures contre la loi SB 4 ; ils considèrent cette mesure comme une menace pour la sécurité publique. Elle représente également une charge financière potentielle pour les systèmes pénitentiaires et judiciaires locaux et de l'État, car les localités du Texas devront supporter les coûts liés à l'incarcération des migrants et au traitement de leurs dossiers .

Il ne fait aucun doute que le SB 4 est une mesure extrême. Il suffit de demander à Abbott. Il a qualifié la loi qu'il a signée lundi de "si extrême" qu'elle éloignerait les migrants de l'État. Son commentaire témoigne d'un manque de compassion pour les personnes qui fuient les persécutions et la violence dans leur pays d'origine.

Pour les migrants, la loi SB4 se traduira par davantage de souffrances, de mauvais traitements et une atteinte injustifiée à leur droit d'être entendus dans le cadre d'une procédure d'asile et de bénéficier d'une procédure régulière. Étant donné que la loi restreint l'accès à l'aide humanitaire légale, elle pourrait pousser davantage de migrants à tenter d'entrer dans le pays par l'intermédiaire de passeurs et de cartels, ce qui n'est guère souhaitable pour qui que ce soit.

Il est vrai qu'il y a une crise à notre frontière sud. Mais M. Abbott se trompe lorsqu'il affirme que M. Biden ne fait rien en matière d'immigration. M. Biden a mis fin au Titre 42, une réglementation de santé publique de l'ère Trump utilisée pour refouler les migrants à la frontière. Il a accordé le statut de protection temporaire aux ressortissants vénézuéliens et mis en place une nouvelle application mobile que les demandeurs d'asile peuvent utiliser pour demander un rendez-vous. M. Biden prend des mesures en matière d'immigration, mais pas celles que souhaite M. Abbott. Nos frontières ne sont pas non plus "ouvertes" ; cette année, l'administration a accéléré les déportations.

C'est le président qui définit la politique d'immigration, et non les gouverneurs des États, et ce pour de bonnes raisons. Imaginez que les 50 États mettent en place leurs propres programmes d'immigration et d'expulsion. La politique étrangère des États-Unis s'en trouverait bouleversée. D'ores et déjà, les actions d'Abbott pourraient se retourner contre lui, en envoyant un message aux législateurs de Washington qui travaillent sur un compromis en matière d'immigration (lié à l'aide à l'Ukraine), à savoir que les dirigeants du GOP ne sont pas de bonne foi sur cette question. La loi SB 4 pourrait mettre à mal leurs plans, en entrant en conflit avec un éventuel accord sur l'immigration.

La loi SB 4 est une atteinte aux droits civils et humains et une menace pour la sécurité publique. Elle sape l'autorité fédérale en matière d'immigration. L'administration Biden devrait se joindre à l'ACLU pour intenter une action en justice afin d'empêcher l'entrée en vigueur de cette mesure néfaste.

