Opinion : Ce que mon chat m'a appris sur la vie après Covid

C'était une petite boule de poils aux yeux sauvages, avec des rayures tigrées orange et blanches et de grandes oreilles rebondies, la bouche grande ouverte au milieu d'un miaulement bruyant. Mon cœur a fondu et j'ai tout de suite su que c'était le bon. J'ai dit à mes amis que j'allais l'appeler Nova, parce que pour moi, il ressemble à une nouvelle étoile brillante. C'était le coup de foudre.

J'avais décidé de sauver un chat quelques jours auparavant, et la bénévole a gentiment accepté de garder Nova pendant environ une semaine, ce qui m'a donné le temps de rentrer chez moi, de me procurer les fournitures nécessaires pour le chat et d'aller le chercher.

Je me suis toujours considérée comme une personne qui aime les chiens et j'ai déjà élevé des chiots, mais c'était la première fois que je m'intéressais à un compagnon félin.

J'étais loin de me douter que j'allais vivre une expérience merveilleuse et pleine de rebondissements. Lorsque Nova est entré chez moi pour la première fois, un dimanche soir de septembre, sa trépidation reflétait ma propre réticence à affronter le monde ces dernières années.

Il s'est réfugié sous le canapé, me rappelant ma propre retraite dans la solitude pendant et après la pandémie de Covid-19. Je me considérais comme un papillon social, mais ces dernières années, je me suis tenu à l'écart des salles de sport, des restaurants et des centres commerciaux animés qui m'étaient autrefois familiers.

Accueillir un compagnon à fourrure était très populaire pendant la pandémie. Alors que les gens cherchaient du réconfort et de la compagnie dans les limites de leur foyer, les refuges pour animaux du monde entier ont connu un afflux d'adoptions réconfortant. Le sentiment d'incertitude et d'isolement a poussé de nombreuses personnes à adopter un compagnon à quatre pattes.

Les chiffres sont encourageants : les refuges se sont vidés, les taux d'adoption ont grimpé en flèche et les familles se sont réjouies de la présence de nouveaux membres à fourrure.

Pourtant, alors que le monde s'ouvrait à nouveau timidement, une tendance décourageante est apparue. De nombreuses personnes, attirées par l'idée de posséder un animal de compagnie pendant la période d'isolement, n'étaient pas préparées à l'engagement que cela impliquait une fois que la vie reprenait son rythme effréné. Un nombre stupéfiant d'animaux de compagnie ont été renvoyés dans des refuges ou abandonnés, car leurs propriétaires n'étaient pas en mesure d'assurer le retour à la normale avec leurs amis à fourrure.

Je ne connaîtrai jamais l'histoire de Nova. S'est-il enfui d'une famille aimante et s'est-il perdu dans les bois ? Est-il né dans la nature et s'est-il retrouvé seul à se débrouiller lorsque sa mère et ses frères et sœurs sont morts ou l'ont abandonné ? Son propriétaire s'est-il lassé des miaulements incessants et de l'énergie chaotique de Nova et l'a-t-il jeté à la rue ?

Alors que j'écrivais ces lignes, Nova a fait tomber mon ordinateur portable du canapé lorsque je me suis éloignée pour aller chercher un verre d'eau. J'ai été momentanément frustrée lorsque j'ai entendu le dernier "BANG" retentir dans toute la maison - en l'occurrence, le bruit de mon ordinateur portable heurtant le parquet. Mais devinez quoi ? Mon ordinateur portable fonctionne toujours. Je suis donc là, toujours en train d'écrire, avec un sourire exaspéré sur le visage et de la gratitude dans le cœur. C'est une petite tornade. Et je l'aime encore plus pour cela.

Beaucoup d'autres se sont lassés du fardeau que représentait la possession d'un animal de compagnie lorsqu'ils ont repris une vie normale, mais je suppose que je suis l'exception. La reprise de la "vie normale" était exactement le moment où j'avais le plus besoin de la compagnie de Nova. Il s'avère que j'étais toujours bloqué en mode verrouillage alors que le reste de la planète commençait à rouvrir ses portes.

La sortie prudente de Nova de sa cachette sous mon canapé ce premier jour a été parallèle à mes propres tentatives de retour dans le monde réel. Son exploration intrépide des moindres recoins de ma maison reflétait une bravoure que j'aspirais à imiter. Dans sa belle fourrure rousse, j'ai trouvé un symbole de résilience audacieuse. Dans sa curiosité inlassable, une lueur d'espoir.

Les chats, comme Nova, possèdent une intelligence et une agilité uniques. Leur capacité à s'adapter à de nouveaux environnements est remarquable. Les incursions audacieuses de Nova dans des territoires inexplorés autour de ma maison font écho à la capacité d'adaptation innée des créatures félines. Sa nature enjouée, associée au chaos occasionnel des objets renversés, m'a enseigné la beauté de l'imprévisibilité de la vie.

Lorsque j'ai rejoint CNN il y a dix ans, j'ai accepté l'aventure. J'ai déménagé à Tokyo, à l'improviste, et j'ai voyagé dans des dizaines de pays en mission - de Pyongyang, en Corée du Nord, à La Havane, à Cuba. J'étais toujours en train d'explorer et de tirer des leçons précieuses de chaque nouvelle expérience, qu'elle soit effrayante ou fantastique.

La pandémie de Covid-19 a tout changé pour moi. J'avais l'habitude de me sentir seule à la maison et d'attendre avec impatience le prochain grand voyage. Mais les mois passés en quarantaine alors que je couvrais la pandémie dans la région indo-pacifique m'ont appris à savourer mes moments de solitude, peut-être un peu trop.

J'ai commencé à apprécier la solitude et, en fait, à la réclamer. Les activités sociales qui me dynamisaient auparavant me donnaient maintenant l'impression de vider complètement mes batteries. J'ai passé de longues heures, des jours, des semaines et des mois seul. Bien sûr, je me sentais seule, mais je ne savais pas comment m'en sortir. J'ai arrêté de parler de ma vie personnelle sur les réseaux sociaux. J'ai gardé mes distances et je me suis dit que je préférais cela.

Avec le recul, je me suis menti à moi-même. Mais je ne voulais pas changer parce que j'avais peur. Je l'admets, j'ai eu des moments très sombres où j'ai remis en question ma place dans le monde.

Lorsque le vent souffle, il crée un bruit sinistre dans ma maison qui me fait me sentir encore plus seule, surtout pendant les nuits froides et les journées grises et pluvieuses. J'ai commencé à combler le silence avec de la musique. J'ai commencé à acheter des plantes pour donner un peu de vie au vide qui m'entourait. Mais d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas suffisant.

Aujourd'hui, ma maison est remplie d'autres bruits. Les miaulements incessants de Nova m'ont incitée à redécouvrir ma propre voix. Sa nature vocale contraste avec le silence que je me suis imposé sur les médias sociaux. Je parle de l'actualité pour gagner ma vie, mais je ne parle pas beaucoup le reste du temps.

En rentrant chaque jour à la maison et en recevant les salutations enthousiastes et bruyantes de Nova, j'ai redécouvert le pouvoir de la communication et du partage au-delà des limites des mises à jour liées au travail. J'ai tissé des liens avec des amis et des collègues, riant en partageant des histoires sur nos chats fous. Ils me disent souvent : "Ce n'est qu'une phase, c'est un chaton, il va grandir". Une partie de moi espère qu'il restera jeune et coquin pour toujours, qu'il sera désordonné et tout le reste.

Les compagnons félins comme Nova possèdent une remarquable capacité d'accompagnement et de compréhension. Il a servi de catalyseur à ma sortie progressive du doute et de l'isolement. Mon travail de correspondante de CNN était devenu un voile derrière lequel je dissimulais mes luttes les plus profondes. Nova, cependant, a démantelé les barrières que je m'étais imposées, m'encourageant à embrasser la vie au-delà des titres et des réussites.

L'American Psychiatric Association a mené une enquête qui a révélé que 86 % des propriétaires d'animaux de compagnie estiment que ces derniers ont un impact positif sur leur santé mentale, citant des avantages tels que la réduction du stress, la compagnie et l'amour inconditionnel. Les propriétaires de chiens et de chats attestent également de ces bienfaits, même si les propriétaires de chats mettent davantage l'accent sur la compagnie, tandis que les propriétaires de chiens mentionnent l'augmentation de l'activité physique. Dans mon cas, j'ai connu les deux.

Dans son existence tourbillonnante, Nova m'apprend chaque jour des leçons inestimables. Mon adorable petit chat, aimant et bruyant, symbolise le processus de reconstruction que j'ai entrepris. Tout comme j'ai mis de l'ordre après son chaos ludique, j'ai appris à rassembler les fragments éparpillés de ma vie et à les placer dans des configurations plus solides et plus significatives.

En fin de compte, Nova a été plus qu'un chat de sauvetage trouvé seul dans les bois ; il a été le catalyseur de ma transformation personnelle. Son existence pleine d'entrain a insufflé de la vie dans mon monde, en lui insufflant un nouvel enthousiasme et une nouvelle résilience.

Nova, avec son courage inébranlable et son esprit indomptable, est devenu l'incarnation de la vie pour laquelle j'ai prié et que je vis maintenant. Son petit corps semble porter une immense sagesse, des leçons qui ont remodelé mon existence.

À travers ses yeux, j'ai appris que les défis de la vie ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance et de réinvention.

