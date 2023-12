Opinion : Ce que l'élection spéciale visant à pourvoir le siège de George Santos révèlera au sujet de 2024

Après des mois d'efforts pour minimiser les dégâts causés par la double nomination de Santos comme candidat au Congrès, les leaders républicains de Long Island ont trouvé un candidat pour occuper son siège dans la banlieue.

Contrairement à l'affabulateur en série Santos, qui a été expulsé de la Chambre le 1er décembre après un rapport accablant de la commission d'éthique de la Chambre et une série d'accusations fédérales, Mazi Melesa Pilip semble avoir un CV attrayant et réel, tout comme son adversaire démocrate Thomas Suozzi, qui jouit d'une bonne réputation.

Cette élection spéciale, qui se déroulera le 13 février, pourrait donner un aperçu de la position des partis parmi les habitants des banlieues - le groupe électoral le plus important du pays - avant les élections de novembre 2024, au cours desquelles tous les sièges de la Chambre des représentants seront à pourvoir.

Le sprint dans la troisième circonscription du Congrès de New York présente tout ce qu'un banlieusard modéré pourrait souhaiter : deux candidats forts, chacun ayant l'habitude de s'appuyer sur l'autre côté de l'allée pour séduire les électeurs.

Pilip, législatrice du comté de Nassau, est une juive orthodoxe née en Éthiopie qui a fait partie des 14 000 Éthiopiens sauvés par les forces de défense israéliennes en 1991 dans le cadre de l'opération Salomon. Elle a grandi en Israël et a servi dans les forces de défense israéliennes avant d'immigrer aux États-Unis. Bien que Pilip, mère de sept enfants, soit inscrite au registre des démocrates, elle a remporté à deux reprises des élections législatives dans le comté sur la ligne du parti républicain.

Suozzi, quant à lui, est loin d'être un poids plume politique. Descendant d'une dynastie démocrate locale, il a remporté les courses à la mairie d'une petite ville, à la direction d'un grand comté et au siège de la Chambre représentant le troisième district du Congrès de New York, avant d'y renoncer en 2022 pour se lancer dans une candidature infructueuse au poste de gouverneur. (Au début du mois, la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, qui a battu Suozzi en 2022 malgré sa campagne de terre brûlée, a demandé une réunion privée à Albany - à près de 200 miles de Long Island - avant d'accepter de ne pas bloquer sa nomination).

En tant que modéré en désaccord avec l'orientation progressiste de son parti, Suozzi s'est taillé une position centriste dans toutes les fonctions qu'il a occupées. Il s'en tient largement à cette stratégie dans cette course, soutenu par des maires locaux des deux partis.

Étant donné que les républicains pourraient perdre leur courte majorité à la Chambre des représentants en 2024 - et que chaque parti aimerait remporter une victoire rapide pour créer au moins l'impression d'une dynamique en vue des élections générales - cette course pourrait être serrée et coûter des dizaines de millions de dollars.

Cependant, la véritable importance de cette élection spéciale réside dans la possibilité qu'elle offre aux deux partis de tester les messages, les stratégies et les tactiques susceptibles de séduire les habitants des banlieues. Qu'il s'agisse de dénoncer le blocage du Congrès, de lier leurs adversaires à des candidats impopulaires à l'élection présidentielle, de se battre pour l'accès à l'avortement ou de présenter des visions différentes du rôle des États-Unis dans la guerre entre Israël et le Hamas, les messages qui trouvent le plus d'écho auprès de ces électeurs seront probablement répétés dans tout le pays avant novembre 2024.

Depuis des décennies, les banlieusards "violets" déterminent le parti qui obtient non seulement le pouvoir au Congrès, mais aussi les clés de la Maison Blanche. Leur trait politique caractéristique est la méfiance à l'égard de l'extrémisme, tant dans le style que dans la substance, de l'un ou l'autre camp.

Si les démocrates ont obtenu de bons résultats dans les banlieues du pays depuis 2020, Long Island fait figure d'exception. Bien qu'ils n'aient pas réussi à générer la vague rouge attendue lors des élections de mi-mandat de 2022, les républicains ont vu un tsunami rouge à Long Island.

Compte tenu de l'élection présidentielle de l'année prochaine, il est probable que les démocrates se rendront beaucoup plus nombreux en 2024 qu'en 2022, ce qui devrait donner au parti une bonne chance de surmonter les points forts des républicains : générer une forte participation électorale et diffuser des messages convaincants sur la criminalité, le logement et les impôts.

D'après les premiers commentaires, l'une des principales stratégies de cette élection spéciale consistera à qualifier l'adversaire d'extrémiste. Bien que ces attaques n'aient pas encore été lancées par les candidats eux-mêmes, il convient de noter que la représentante Suzan DelBene de Washington, présidente du Democratic Congressional Campaign Committee, a rapidement qualifié M. Pilip d'"extrémiste MAGA" . Les républicains de New York, pour leur part, ont tenté de lier Suozzi à l'" escouade " progressiste de la Chambre des représentants, qui comprend notamment la députée Alexandria Ocasio-Cortez.

Pilip réussira-t-elle à salir la bonne foi modérée de Suozzi en le liant, même de manière inexacte, à des politiciens de gauche de l'État et de la ville dont les politiques ont rebuté les banlieusards ? Peut-elle ternir Suozzi en le liant à Biden, dont la cote de popularité est restée dangereusement basse ? Ou en exploitant la perception selon laquelle les crimes violents augmentent et l'économie s'effondre, alors qu'en réalité - du moins dans cette banlieue relativement sûre et prospère - ce n'est pas le cas ?

M. Pilip n'a jamais occupé de poste plus élevé que celui de législateur de comté. Par conséquent, hormis la guerre entre Israël et le Hamas, elle a pris peu de positions publiques sur les questions nationales brûlantes qui dynamisent les électeurs. Et, jusqu'à il y a quelques jours, cela incluait l'un des sujets les plus brûlants : l'avortement. Pressée par les journalistes, Mme Pilip a tenté de se positionner comme une relative modérée au sein de son parti, affirmant qu'elle s'opposait à une interdiction nationale de l'avortement, bien qu'elle soit "pro-vie".

Mais ce cadrage a laissé beaucoup de questions sans réponse sur d'autres sujets liés à l'avortement, comme l'opposition des républicains aux avortements financés par Medicaid et à l'utilisation de médicaments pour mettre fin à une grossesse. Suozzi peut-il exploiter cette situation pour nuire à Pilip, en particulier parmi les femmes républicaines qui ne sont pas d'accord avec les dirigeants de leur parti sur la limitation des droits à l'avortement après l'arrêt Dodd de la Cour suprême qui a annulé Roe v. Wade ?

La méconnaissance générale des positions politiques de Mme Pilip par le public facilite-t-elle l'émoussement de sa biographie convaincante et sa définition comme une "extrémiste MAGA" ? Suozzi peut-il persuader les électeurs que Pilip est en décalage avec les sensibilités modérées des banlieues - surtout après qu'elle a refusé de dire si elle avait voté pour l'impopulaire Trump mais qu'elle voterait pour lui s'il était le candidat du parti ? Suozzi peut-il salir Pilip en rappelant aux électeurs qu'avant de le répudier, Mazi avait fait campagne aux côtés de Santos et avait déclaré qu'il était un ami "extraordinaire" ?

Et puis, il y a l'ultime sujet de discorde : la guerre entre Israël et le Hamas. Mme Pilip a ouvertement soutenu la réponse écrasante d'Israël à l'attaque du Hamas le 7 octobre - une position qui devrait l'aider auprès du nombre relativement important de juifs orthodoxes dans la circonscription. Mais cela lui portera-t-il préjudice auprès des électeurs musulmans, dont la présence est de plus en plus importante dans la circonscription ?

La guerre est plutôt un champ de mines pour Suozzi, ainsi que pour d'autres démocrates de banlieue. Suozzi reste un fervent partisan d'Israël et entretient depuis longtemps des liens avec la communauté juive, mais son parti montre des signes de fracture à propos de la guerre. Comment Suozzi parviendra-t-il à repousser les tentatives de rapprochement avec les démocrates progressistes, favorables aux Palestiniens ? Comment va-t-il s'y prendre avec les jeunes électeurs et les musulmans, qui ont soutenu les démocrates ces dernières années mais pourraient rester chez eux en raison de la position pro-israélienne ferme que lui et Biden ont exprimée ?

Le drame de Santos a déjà suscité un intérêt national inhabituel dans la circonscription. Compte tenu de ces questions et d'autres encore, les politiciens chercheront dans la troisième circonscription de New York des indices sur la manière de remporter des courses compétitives dans les banlieues du pays en novembre.

