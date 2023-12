Celia Wexler

Opinion : Ce que la nouvelle politique du Vatican sur la bénédiction des couples de même sexe ne change pas

On aurait pu croire que cette réaction hyperventilante était le signe d'une réforme majeure. Au lieu de cela, toute l'attention s'est portée sur un changement beaucoup plus modeste et qui n'était même pas nouveau.

En octobre dernier, le pape François, répondant aux questions de cardinaux ultraconservateurs, avait écrit qu'il était prêt à autoriser la bénédiction de couples de même sexe, à condition qu'elle soit effectuée par des prêtres, au cas par cas, et qu'elle ne soit pas confondue avec le mariage catholique, défini par l'Église comme une union entre un homme et une femme ouverte à la procréation.

Une déclaration publiée lundi, approuvée par François et publiée par son nouveau tsar doctrinal, le cardinal Víctor Manuel Fernández, dit à peu près la même chose. Elle ne fait rien de spectaculaire, comme la convocation d'un groupe de théologiens moraux pour envisager la révision de l'enseignement de l'Église sur l'éthique sexuelle.

Au contraire, la politique officielle indique clairement que le Vatican n'approuve pas la bénédiction d'une union homosexuelle, qui reste un péché aux yeux de l'Église, mais qu'il bénit les couples dans ces unions.

Bien que cette politique reflète un changement certain dans l'approche de l'Église à l'égard des catholiques LGBTQ et qu'elle apporte de l'espoir à ceux qui cherchent encore à se faire accepter par l'Église, elle ne révise en rien la doctrine catholique.

En effet, la politique étendue du Vatican réprime également ce que certains évêques réformateurs en Europe avaient déjà commencé à faire, à savoir créer des rituels et des prières pour bénir les unions entre personnes de même sexe.

Cette décision étroitement adaptée du Vatican n'empêchera pas un enseignant catholique gay d'être renvoyé d'une école paroissiale, n'ouvrira aucune église pour permettre aux catholiques gays de se réunir, n'obligera pas les agences catholiques de services sociaux à permettre aux couples gays d'adopter, ni ne persuadera de nombreux catholiques conservateurs à travers le monde que les personnes LGBTQ ne devraient pas faire l'objet de discriminations.

Il s'agit là d'un autre exemple où le pape fait la une des journaux pour avoir apporté des changements prudents et marginaux.

Peut-être le pape pense-t-il qu'il s'agit là d'introduire le nez du chameau dans la tente. Mais si j'étais dans une union homosexuelle, je ne serais pas du tout satisfaite de cette concession à contrecœur.

Lorsque j'ai demandé à la théologienne féministe Mary Hunt ce qu'elle pensait de la nouvelle politique de bénédiction du Vatican, elle m'a répondu qu'elle "ne change rien au rejet fondamental de l'amour homosexuel comme sain, bon, naturel et saint". Elle l'a qualifiée de "tour de passe-passe ecclésiastique".

Même les militants LGBTQ qui y sont encouragés sont conscients de ses limites. Marianne Duddy-Burke, directrice de DignityUSA, a déclaré au New York Times : "On a l'impression qu'une nouvelle fenêtre a été ouverte dans l'Église, alors que nous attendons toujours que les portes s'ouvrent".

En effet, la déclaration est plus prescriptive dans ses conditions que ne l'était François à l'automne dernier. Une bénédiction ne peut pas être organisée "en même temps que les cérémonies d'une union civile, ni même en relation avec elles". Elle ne peut pas ressembler à un mariage. Pas de smoking, de fleurs ou de quoi que ce soit d'autre. Les évêques ne doivent pas créer de rituels ou de prières spéciales pour cela. La bénédiction doit se faire spontanément, lors d'une rencontre avec un prêtre ou dans le cadre d'une rencontre de groupe, comme un pèlerinage ou la visite d'un sanctuaire.

En bref, si une bénédiction peut être décontractée, celles que les partenaires de même sexe peuvent recevoir le seront. Peut-être une bénédiction courte et douce dans le presbytère ? Il n'est pas clair si le Vatican prévoit que les bénédictions se dérouleront dans une église.

Le document précise que l'Église considère toujours que "seules les relations sexuelles vécues dans le cadre du mariage sont moralement licites" et définit le mariage comme une "union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants". Ainsi, lorsqu'un prêtre bénit un couple homosexuel, quel est l'objectif de l'Église ? Les séparer pour qu'ils trouvent des partenaires hétérosexuels ? Espérer qu'ils deviennent tous célibataires ?

C'est le problème de ne pas vouloir affronter de front une question controversée dans le catholicisme. Le pape a eu plus d'une décennie pour faire entrer l'Église dans le XXIe siècle. Il a fait des allusions, tergiversé et joué avec les mots. Il a rendu l'Église plus accueillante et la papauté plus populaire. Mais bon nombre de ces changements pourraient s'évaporer à sa mort, laissant derrière eux une certaine confusion, beaucoup de déception et très peu de réformes substantielles.

