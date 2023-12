Sara Stewart

Opinion : "Buffy contre les vampires" revit

Dans une interview accordée au magazine New York en 2022, Whedon a finalement répondu à de nombreuses allégations, sans toutefois présenter d'aveux ou d'excuses définitifs. Il a qualifié certains comportements de "pas très corrects" et a déclaré au magazine : "Aurais-je pu faire mieux en matière de mariage ? Ne me laissez pas commencer. Aurais-je pu être un meilleur showrunner ? Absolument. Aurais-je dû être plus gentil ? ... Je pense que je suis l'un des directeurs de série les plus gentils qui aient jamais existé".

Les fans, quant à eux, ont exprimé publiquement leur angoisse et leur déception, bien qu'il y ait également eu un effort concerté pour séparer l'art du créateur, comme l'a écrit Caroline Framke dans Variety, également l'année dernière : Comme toute franchise durable, "Buffy" n'appartient plus entièrement à la personne frustrante qui l'a créée... Depuis que Whedon a fait de Buffy un avatar de sa propre insécurité, tant d'autres écrivains, acteurs, membres de l'équipe et fans ont laissé leur empreinte sur ses histoires".

Aujourd'hui, certains des principaux acteurs de "Buffy" de Whedon reprennent la narration dans un podcast qui pourrait s'avérer être un modèle pour aller de l'avant lorsqu'un créateur s'effondre sous le poids de sa propre toxicité. "Slayers : A Buffyverse Story", récemment sorti sur Audible, est le fruit du travail d'Amber Benson, qui a joué le rôle de la sorcière Tara Maclay dans "Buffy", et de Christopher Golden, un auteur qui a écrit de nombreux romans dans l'univers de "Buffy". Les deux hommes ont coécrit les neuf épisodes de la série, qu'ils ont coréalisés avec Kc Wayland.

Le podcast réunit de nombreux acteurs de la série appréciés des fans : Charisma Carpenter, James Marsters, Benson, Anthony Head, Juliet Landau, Emma Caulfield Ford, Danny Strong et James Charles Leary (ce dernier est peut-être moins connu de nom mais reconnaissable par les fans dans le rôle du démon Clem aux oreilles tombantes et au caractère sympathique). Pas de Sarah Michelle Gellar (Buffy), pas d'Alyson Hannigan (Willow) ni de David Boreanaz (Angel).

C'est une chose étrange que de retrouver de vieux amis fictifs par le biais d'un nouveau média qui semble ancien, comme une pièce radiophonique. Entendre l'accent britannique de Marsters, imbibé de whisky et à la limite du camouflage, dans le rôle d'un narrateur de roman noir devrait donner à tout amateur de "Buffy" un premier frisson de plaisir.

En tant que fan de longue date de "Buffy", je dis : Allez-y !

Slayers" reprend la narration

Les cinéphiles s'énervent lorsque l'on manipule la définition de la théorie de l'auteur, mais je vais tout de même tenter ma chance : c'est la vision singulière d'un artiste - créateur, scénariste et réalisateur - qui élève certains films et certaines séries. Vous pouvez ressentir leur point de vue dans chaque plan, chaque dialogue. C'était certainement le cas de Whedon, dont la série "Buffy" (puis "Angel" et "Firefly", ainsi que "Dr. Horrible's Singalong Blog") était incontestablement whedonesque. Ce terme est lui-même devenu, de manière révélatrice, le nom du principal blog consacré à tout ce qui concerne Joss.

L'un des principaux traits de caractère de Whedon était son esprit dévastateur, qui allait souvent jusqu'à la méchanceté pure et simple. Cela a-t-il rendu les séries piquantes ? oui, bien sûr. Est-ce que cela a écrasé et enragé les fans quand il a tué des personnages favoris (comme ceux de Carpenter et de Benson) ? C'est tout aussi vrai.

"Slayers" n'est pas exactement Whedonesque. En plus d'une affection évidente et d'une compréhension profonde des personnages qu'elle a ramenés de Buffy (avec l'approbation de Whedon, mais sans sa participation), il y a une certaine, eh bien, gentillesse au cœur de cette série qui semble nouvelle.

Benson, dont la mort choquante du personnage a été l'un des moments les plus polarisants de "Buffy", est devenue, dans les années qui ont suivi, scénariste, réalisatrice et productrice, parallèlement à son travail d'actrice. Et cela semble tout à fait pertinent (oui, je l'ai dit) de présenter la Cordelia de Carpenter au premier plan dans le rôle de la tueuse.

Après tout, c'est Carpenter qui a donné le coup d'envoi des critiques contre Whedon en déclarant en 2021 que le showrunner "hostile et toxique" l'avait traitée cruellement à plusieurs reprises, au point qu'elle souffrait de troubles physiques chroniques et de traumatismes.

Le Hollywood Reporter a notamment écrit : "Lorsque Whedon a découvert qu'elle était enceinte, il a demandé à l'actrice si elle allait le garder et a manipulé ma féminité et ma foi contre moi", a déclaré Carpenter. Parmi les nombreux acteurs de "Buffy" qui se sont exprimés pour soutenir Carpenter, c'est Benson qui a qualifié le plateau de la série d'"environnement toxique", il est donc normal qu'elle soit à la tête de cette nouvelle incarnation, sans Whedon.

Carpenter a été claire sur la catharsis qu'implique le fait d'aller de l'avant avec ces personnages dans un nouvel environnement favorable. Comme elle l'a déclaré à Variety, "l'une des choses les plus importantes pour moi à propos de 'Slayers' est qu'il s'agit d'une opportunité de donner au fandom du 'Buffyverse' la permission d'apprécier la série...". Parce que cette série a impliqué des centaines de personnes, et qu'elle ne concernait pas qu'une seule personne. J'ai donc l'impression que c'est une très bonne chose d'avoir l'occasion de ramener Cordelia à la vie, de lui faire vivre une vie très enrichissante et de partager la sagesse qu'elle a acquise au cours de cette bataille. J'ai l'impression que c'est très poétique à bien des égards".

Tous les fans ne sont pas obligés d'aimer ça. C'est le but

Tous les fans de "Buffy" ne seront pas d'accord. Dan Kois écrit dans Slate àquel point les fans étaient autrefois fascinés par les "dialogues crépitants de Whedon, nous avons vibré à ses intrigues découpées au laser, nous avons souffert avec les personnages alors que l'impitoyable Joss leur faisait vivre l'enfer - même lorsqu'il les tuait". En écoutant Slayers , je me demande si les pires qualités de Whedon en tant que patron et ses meilleures qualités en tant que showrunner n'étaient pas les deux faces d'une même pièce". C'est une remarque juste - être un véritable auteur exige-t-il, à un certain niveau, d'agir comme un dictateur impitoyable prêt à tout pour obtenir les performances qu'il souhaite ?

Mais d'autres affirment que nous entrons peut-être dans une ère post-auteur, où ces compromis sont tout simplement trop pénibles. La théorie de l'adaptation pourrait constituer un meilleur modèle. Les universitaires Gary R. Bortolotti et Linda Hutcheon ont écrit dans la revue New Literary History que "les histoires, à l'instar des gènes, se reproduisent ; les adaptations des uns et des autres évoluent en fonction des environnements changeants. Leur "succès" ne peut et ne doit pas, dans un cas comme dans l'autre, être limité à leur degré de "fidélité" à ce que l'on appelle une "source" ou un "original".

Considérons un monde pop-culturel où il est de plus en plus possible pour des personnages, des séries ou des franchises d'être modelés avec succès par de nouvelles mains en des versions reconnaissables mais aussi différentes - oserais-je dire plus évoluées - de ce qu'ils étaient auparavant ? Le problème, évidemment, c'est que les créateurs doivent donner leur accord.

Si je ne suis pas surpris que Whedon, qui n'a jamais vraiment répondu aux accusations portées contre lui, ait donné sa bénédiction à "Slayers", je serais choqué que J.K. Rowling donne son accord à quelqu'un d'autre pour reprendre ses personnages de Poudlard (mais l'espoir est éternel). (Ou encore, réfléchissez à ce que pourrait être la suite de "Mad Men" sans un showrunner masculin qui a été accusé de harcèlement(le showrunner Matthew Weiner a nié ces allégations).

Nous avons déjà quelques autres exemples de séries qui vont de l'avant après l'éviction de personnages clés. La nouvelle saison de "Rick and Morty" a commencé avec différentes voix principales après le licenciement du co-créateur de la série et de la voix principale Justin Roiland, qui a été accusé de violence domestique (ces accusations contre Roiland, qu'il a jugées "fausses" dans une déclaration, ont depuis été rejetées, mais un grand reportage du Hollywood Reporter, pour lequel Roiland a refusé de commenter, a détaillé une litanie d'autres comportements problématiques). La série "House of Cards" a peut-être moins bien réussi à éliminer le personnage de Kevin Spacey après que l'acteur a fait l'objet de multiples allégations d'agression sexuelle (que Spacey a niées et pour lesquelles il a été acquitté par la suite), et a continué avec Robin Wright au centre d'une dernière saison très mal accueillie.

La série "Slayers", peut-être plus que toute autre suite de série, possède dans son matériel source le point de départ absolument parfait. Il faut reconnaître à Whedon le mérite d'avoir intégré une intrigue qui constitue une merveilleuse métaphore du passage du flambeau à d'autres créateurs. Dans le dernier épisode de la série "Buffy", un sort confère aux filles du monde entier les capacités de tueuse de Buffy, garantissant ainsi qu'il n'y aura plus jamais une seule personne dotée de tous ces pouvoirs.

Benson, pour sa part, semble fermement engagée dans l'ère post-auteur. Et un dialogue de "Slayers" semble vraiment enfoncer le clou :

Anya : Les humains peuvent aussi être assez démoniaques. En fait, ils sont parfois pires que les démons. Les humains ont plus d'occasions de choisir d'être bons. Quand ils ne le font pas, quand ils choisissent délibérément de faire quelque chose d'égoïste, cela me semble toujours pire. C'est pourquoi les femmes comme nous doivent se serrer les coudes.

Indira : Des femmes comme nous ?

Anya : Celles qui ont de la magie. Réelle ou métaphorique.

