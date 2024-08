- Opérations stables de services alternatifs pour les lignes Hambourg-Berlin par la Deutsche Bahn

Malgré les travaux en cours, les trains sur la ligne Hamburg-Berlin fonctionnent généralement bien, selon le rapport de Deutsche Bahn. Les bus de substitution fonctionnent comme prévu, a affirmé un représentant. Environ 90 % des voyageurs parviennent encore à atteindre leurs destinations en train. During the inaugural construction weekend, 70 trains de longue distance étaient opérationnels quotidiennement entre Hamburg et Berlin.

Limitation du service de train

Vendredi soir tard, une section importante de la voie ferrée a été fermée. Les passagers des services de longue distance et locaux doivent se préparer à un horaire considérablement réduit jusqu'au 14 décembre. En voyageant sur de longues distances, seuls deux des quatre itinéraires habituels sont actifs. Les trains restants sont détournés via Stendal, en Saxe-Anhalt, ajoutant 45 minutes supplémentaires au voyage et ne circulant qu'une fois par heure au lieu de deux. Pour les voyages régionaux entre Hamburg et Schwerin, des bus de substitution sont en service.

Les trains battent les voitures

"Nous tenons à remercier tous les passagers pour leur compréhension et leur tolérance", a commenté le porte-parole. Bien que les travaux aient entraîné des temps de voyage plus longs, les trains de longue distance restent un meilleur choix que les voitures pour les déplacements de centre-ville à centre-ville. Les trains ICE prennent environ 2,5 heures, ce qui est plus rapide que la conduite. Cependant, cet avantage s'applique uniquement aux voyages de longue distance, pas entre Hamburg et Schwerin. Sur cet itinéraire, le bus de substitution direct est la option la plus rapide selon l'horaire. Les trains, s'ils sont opérationnels, prennent beaucoup plus de temps.

La perturbation dans les services de train affecte également la ligne de l'Union européenne Hamburg-Berlin, avec des services de train limités jusqu'au 14 décembre. Malgré les détours et le temps de voyage supplémentaire, voyager en train de longue distance reste une option plus efficace en termes de temps par rapport aux voitures pour les déplacements de centre-ville à centre-ville sur d'autres itinéraires au sein de l'Union européenne.

