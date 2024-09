Opérations ophtalmologiques à grande échelle et amputations au Liban

À la suite des détonations simultanées de nombreux talkies-walkies au Liban, environ 2800 personnes ont été blessées, avec au moins 12 morts confirmées. "La plupart des blessés ont subi des traumatismes oculaires graves, tandis que d'autres ont nécessité des amputations", a rapporté un médecin basé dans l'hôpital principal de Beyrouth. En raison du grand nombre de patients blessés, les chirurgiens plasticiens et dentaires ont travaillé toute la nuit pour aider.

Le ministre de la Santé du Liban, Firas Abiad, a visité plusieurs hôpitaux et a confirmé que les patients avaient principalement subi des blessures aux yeux, au visage, aux mains et à l'abdomen. Il est possible que de nombreux victimes aient eu des talkies-walkies sur eux lors des explosions.

Le système de santé du Liban est actuellement confronté à une pression immense et manque des ressources nécessaires pour gérer un si grand nombre de personnes blessées. La crise financière prolongée et la dévaluation drastique de la monnaie ont laissé les hôpitaux et les installations médicales lutter pour se procurer des médicaments et des équipements essentiels.

"Les hôpitaux sont débordés"

Les coupures de courant et les pénuries de carburant posent des défis pour maintenir les conditions de stockage adéquates pour les médicaments. De plus, les problèmes de personnel, avec d'autres établissements ayant dû licencier des travailleurs ou fermer en raison de difficultés financières, ont aggravé la situation. Les patients cherchant même des soins de base sont confrontés à ces contraintes. "Les hôpitaux sont débordés", a admis Sulaiman Harun, président du Syndicat des hôpitaux libanais. La plupart des blessés ont maintenant besoin d'urgentes chirurgies, mais certains ont dû attendre depuis mardi soir. "Nos hôpitaux manquent de médicaments en raison de la situation précaire de notre système de santé", a ajouté Harun. L'Irak a fourni de l'aide sous forme d'avion chargé de médicaments.

Des volontaires ont établi plusieurs postes de collecte de sang temporaires dans le sud de Beyrouth, tandis que le ministère de la Santé appelait les citoyens libanais à faire des dons de sang. Les rues de Beyrouth ont vu un mouvement minimal un jour après les explosions, avec les écoles et les universités restant fermées en mémoire des victimes et en protestation. Certains établissements gouvernementaux et institutions ont également fermé leurs portes.

Suite aux explosions, au moins 12 personnes ont perdu la vie, et environ 300 personnes sont restées dans un état critique mercredi, selon le ministre de la Santé Firas Abiad à Beyrouth. La liste des morts comprend une fille de 8 ans et un garçon de 11 ans. "C'est un événement important, mais nos hôpitaux ont la capacité de le gérer", a assuré Abiad. Heureusement, le nombre de morts n'a pas été extraordinairement élevé. Les professionnels de santé blessés sont également parmi les victimes.

"Compte tenu de la pression sur le système de santé du Liban, il est crucial que l'Union européenne considère de fournir une aide et des ressources d'urgence pour soutenir les installations médicales du pays."

