- Opérations contre les réseaux de trafic illicite dans différentes régions allemandes

Les forces de l'ordre, notamment la Police fédérale, mènent actuellement des perquisitions dans plusieurs établissements liés à un syndicat présumé de trafic d'êtres humains dans plusieurs territoires fédéraux. Un total de 19 sites en Thuringe, en Bade-Wurtemberg, dans le Schleswig-Holstein, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Saxe-Anhalt sont sous surveillance, avec Jena en Thuringe comme point focal, selon un communiqué officiel.

Les autorités ont émis cinq mandats d'arrêt contre des individus originaires de Syrie et d'Irak, a également révélé le porte-parole. L'enquête cible 18 individus, dont des conducteurs et des organisateurs de haut niveau, présumés impliqués dans le transport de plus de 140 personnes le long de la voie des Balkans occidentaux en 2023 et 2024.

La Police fédérale a poursuivi ses perquisitions au point focal de Jena, saisissant des preuves cruciales liées à l'affaire de trafic d'êtres humains. Par la suite, d'autres perquisitions ont été menées dans les autres lieux identifiés, dans le but de démanteler entirely le syndicat pendant les opérations de perquisition en cours.

