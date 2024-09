- Opérations contre des groupes de contrebande dans cinq régions allemandes

Différentes régions fédérales mènent actuellement des raids contre un syndicat présumé de trafic d'êtres humains. Au total, 19 sites dans les régions de Thuringe, Bade-Wurtemberg, Schleswig-Holstein, Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Saxe-Anhalt sont impliqués, selon un porte-parole de la police fédérale. L'accent est mis sur la ville de Jena en Thuringe, qui a été révélée précédemment par MDR.

Des mandats d'arrêt ont été délivrés contre trois Syriens et deux Irakiens, a ajouté le porte-parole. Au total, 18 suspects sont visés, allant de conducteurs à des personnes occupant des postes de direction. Ils sont accusés d'avoir transporté au moins 140 personnes par la route des Balkans occidentaux en 2023 et 2024.

À Jena, des individus étaient logés dans un appartement pour les activités de contrebande. Selon le porte-parole, une méthode connue sous le nom de "Hawala Banking" a été utilisée pour les paiements. Cette méthode de paiement officieuse implique le transfert d'argent liquide par l'intermédiaire d'intermédiaires.

Les enquêteurs ont réussi à retracer le réseau après avoir intercepté plusieurs transporteurs sur la route des Balkans occidentaux. À partir de ces cas individuels, l'opération plus large a été découverte, a expliqué le porte-parole de la police fédérale. Le parquet de Gera est en charge de l'enquête.

Plus précisément, la police a mené des perquisitions à Jena, Sondershausen, Nordhausen et Bad Sulza en Thuringe, à Lübeck en Schleswig-Holstein, à Vaihingen an der Enz en Bade-Wurtemberg, à Krefeld en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et à Zeitz en Saxe-Anhalt.

La police fédérale a annoncé que "Les éléments suivants seront ajoutés : " à l'enquête en cours, car de nouvelles preuves d'activités de blanchiment d'argent ont été découvertes. Cela a été révélé lors des raids contre le syndicat de trafic d'êtres humains, la méthode de paiement "Hawala Banking" étant un élément clé.

