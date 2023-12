Operation Mincemeat" est une délicieuse histoire d'espionnage de la Seconde Guerre mondiale.

Exceptionnellement bien distribuée et dirigée par John Madden ("Shakespeare in Love"), cette belle production britannique s'enlise un peu dans la vie personnelle des responsables de ce plan élaboré au nom de code, conçu pour convaincre Hitler qu'une invasion alliée viendrait par la Grèce, et non par la Sicile.

Désireux de tromper les nazis, les deux responsables du programme pour le MI6, Ewen Montagu (Firth) et Charles Cholmondeley (Macfadyendans "Succession" ), ont mis au point un plan qui consiste à faire flotter un cadavre avec des documents officiels en possession des nazis, en espérant qu'ils tomberont dans le panneau et laisseront le littoral où les soldats devaient débarquer relativement sans défense.

Les étapes menant à ce projet s'avèrent tour à tour comiques et farfelues, comme le fait que les organisateurs fixent intensément quelqu'un qui pourrait bien passer, sur une photo, pour leur cadavre. Montagu travaille avec une femme de leur bureau, Jean Leslie (Kelly Macdonald), pour fabriquer une histoire détaillée du mort, développant ainsi des sentiments gênants compliqués par leurs situations personnelles.

Au-delà des obstacles logistiques, l'équipe doit faire face au scepticisme de ses supérieurs, l'amiral Godfrey (Jason Isaacs) étant prêt à les jeter par-dessus bord à tout moment. (Pour sa part, Churchill définit les enjeux en observant : "Plus c'est fantastique, plus le plan doit être infaillible").

Il est difficile de se tromper avec cette distribution (Firth connaît un mois de streaming superstar avec ce film et "The Staircase") et le matériau de base, adapté par la scénariste Michelle Ashford d'un livre de Ben Macintyre. Mais "Operation Mincemeat" brille néanmoins par son aspect impeccable et ses portraits discrets de ces héros improbables, dont la contribution vitale à l'effort de guerre n'a été largement connue que des décennies plus tard. Comme si cela ne suffisait pas, le groupe de réflexion comprenait un jeune Ian Fleming (Johnny Flynn), qui allait créer James Bond.

Le film fonctionne donc à plusieurs niveaux, jouant à la fois le rôle d'un film de captures à l'ancienne et d'une fenêtre sur l'histoire. Et comme son inspirateur, s'il y a des accrocs ici et là, quand la fumée se dissipe, il est difficile de considérer cette délicieuse "Opération" autrement que comme un succès retentissant.

"Operation Mincemeat" sera diffusé pour la première fois le 11 mai sur Netflix et sera également à l'affiche au Royaume-Uni.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com