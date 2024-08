- Opération meurtrière à Mannheim - policier agissant en légitime défense

Les poursuites contre le policier qui a tiré sur un homme de 31 ans en état de légitime défense pendant son service à l'université de Mannheim en avril ont été abandonnées. Le policier a agi en légitime défense et donc de manière justifiée, a annoncé le parquet de Mannheim.

Que s'est-il passé?

Le 23 avril, l'homme de 31 ans, connu des services de police, a été repéré dans un bâtiment de l'université en train de coller des autocollants sur les meubles et de tenter de les distribuer dans une salle de cours. Lorsqu'un homme s'est approché de lui, il l'aurait giflé. Lorsque la police est arrivée, l'homme de 31 ans tenait une machette de 61 centimètres de long. Le policier a dégainé son arme de service et a ordonné à plusieurs reprises à l'homme de 31 ans de lâcher la machette.

Comme l'homme de 31 ans ne se conformait pas mais se dirigeait plutôt vers le policier avec la machette, celui-ci a tiré un coup de feu avec son arme de service, atteignant l'homme de 31 ans dans la région de la poitrine droite, ce qui l'a fait tomber immédiatement. L'homme de 31 ans est décédé plus tard.

Raisonnement du parquet

"Au moment du tir, il y avait une attaque en cours et illégale contre l'intégrité physique du policier. Dans cette situation, il y avait un danger immédiat et important que l'homme de 31 ans utilise sa machette et inflige au policier des blessures graves, voire mortelles", a expliqué le parquet sa décision.

Le tir était nécessaire pour se défendre contre l'attaque. Le fait que l'homme de 31 ans puisse souffrir d'une maladie mentale n'a rien changé à cela. Au contraire, il n'était pas possible pour le policier de battre en retraite sans mettre en danger sa propre vie ou celle des personnes présentes dans la salle de cours.

Le parquet de Mannheim, qui a traité l'affaire, a décidé d'abandonner les poursuites contre le policier en raison de son action en légitime défense. Cependant, l'affaire a été transmise à la Procureur pour une nouvelle évaluation en raison d'allégations de conduite incorrecte lors de l'incident.

