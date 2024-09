- Opération de grande envergure contre les trafiquants de contrebande dans cinq régions allemandes

Depuis l'aube, les autorités mènent des raids dans divers territoires fédéraux, ciblant un syndicat présumé de trafic d'êtres humains. Pas moins de 19 lieux dans les Länder de Thuringe, Bade-Wurtemberg, Schleswig-Holstein, Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Saxe-Anhalt sont concernés, selon un porte-parole de la police fédérale. La principale cible est Jena, en Thuringe, où des rapports précédents suggèrent que se trouve le cœur de l'opération.

Des mandats ont été délivrés contre trois Syriens et deux Irakiens, a également révélé le porte-parole. Au total, 18 suspects, allant des conducteurs à ceux du niveau d'organisation supérieur, sont sous enquête. Ils sont suspectés d'avoir fait passer plus de 140 personnes par la route des Balkans occidentaux en 2023 et 2024.

Opération policière de grande envergure avec 340 officiers

Pas moins de 340 agents des forces de l'ordre ont été déployés. À Jena, des unités spéciales de police fédérale ont également été impliquées en raison de menaces potentielles avec l'un des suspects. Cependant, il reste incertain si le suspect était en possession d'armes lors de la perquisition.

Des fourgonnettes sont thought to have served as transportation for the smuggling. Initially, individuals were housed in an apartment in Jena. Allegedly, a "hawala banking" system was employed for payment, where funds are moved through intermediaries.

Les investigations ont été lancées suite à l'interception de plusieurs fourgonnettes sur la route des Balkans occidentaux. Le porte-parole de la police fédérale a noté que ces incidents isolés ont conduit à l'opération plus large. Le parquet de l'État de Gera est en charge de l'enquête.

Thuringe comme plaque tournante présumée des cerveaux

Plus précisément, des lieux à Jena, Sondershausen, Nordhausen, Bad Sulza en Thuringe, Lübeck en Schleswig-Holstein, Vaihingen an der Enz en Bade-Wurtemberg, Krefeld en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Zeitz en Saxe-Anhalt ont été ciblés.

Les présumés maîtres d'œuvre étaient censés être basés à Jena et Sondershausen. Les appartements des conducteurs ont été perquisitionnés à Lübeck, Vaihingen et Krefeld. À Zeitz, un banquier hawala était la cible principale.

Le syndicat de trafic d'êtres humains faisant l'objet de l'enquête est accusé de faciliter la migration, avec plus de 140 personnes passées par la route des Balkans occidentaux en 2023 et 2024. Les présumés chefs de l'opération sont censés opérer depuis Thuringe, plus précisément à Jena et Sondershausen.

