RB Leipzig brièvement s'empare de la première place de la Bundesliga pendant quelques heures. L'équipe remporte un match serré 1-0 contre le 1. FC Heidenheim grâce à un but de Lois Openda. Cette victoire est une réponse au revers subi en Ligue des champions.

Leipzig reste invaincu dans sa campagne actuelle de Bundesliga, faisant preuve de résilience après sa défaite contre la Juventus Turin en Ligue des champions. Sous la direction de l'entraîneur Marco Rose, Leipzig a remporté un match serré 1-0 (0-0) contre le 1. FC Heidenheim, consolidant ainsi sa position parmi les meilleurs. Le attaquant belge Lois Openda a marqué le seul but de Leipzig à la 59e minute, l'équipe s'améliorant après la mi-temps.

Quatre jours plus tôt, Leipzig avait perdu un avantage de 2:1 en prolongation contre Juve, s'inclinant finalement 2:3. En Ligue Europa, Leipzig est déjà sous pression. Cependant, en championnat, la chance lui sourit. Avec 14 points, Leipzig est maintenant en tête du classement, tandis que Heidenheim suit à cinq points du milieu de tableau.

Comme c'est souvent le cas pour Heidenheim lors des semaines où ils participent également à des compétitions internationales, l'entraîneur Frank Schmidt a apporté de nombreux changements à son équipe titulaire après leur victoire 2:1 contre Olimpija Ljubljana en Ligue Europa. Les locaux ont tenté de contenir les attaques de Leipzig pendant la première mi-temps, une stratégie qui a bien fonctionné pendant la première période.

But annulé par VAR

Les moments clés de la première mi-temps ont été limités. Openda de Leipzig a manqué une occasion de tête (4.) et a visé trop haut avec une autre tête (43.). Son partenaire d'attaque Benjamin Sesko n'a pas réussi à placer son tir dans les buts (33.), tandis que la meilleure occasion de Leipzig s'est produite juste avant la mi-temps, lorsque Xavi Simons n'a pas réussi à passer Kevin Müller de FCH après une combinaison de passes intelligentes (42.).

Le gardien de but visiteur Peter Gulacsi n'a eu que peu d'occasions de se distinguer pendant la première période. Le match a été caractérisé par des défis intenses et un rythme paisible.

Après la pause, Leipzig a augmenté la pression et a passé beaucoup de temps dans la moitié de terrain de Heidenheim. Sesko a tenté de marquer le but victorieux pour Leipzig après un coup franc de David Raum, mais l'arbitre Sascha Stegemann a annulé le but après une suggestion de l'assistant vidéo - Orban de Leipzig a été penalisé pour avoir empêché Mainka de Heidenheim de bloquer la tête de Sesko. Peu de temps après, les visiteurs ont finalement marqué : Antonio Nusa a créé une occasion sur le côté droit, permettant à Openda de marquer avec un tir puissant dans le coin. Leipzig méritait le but, mais il a réveillé la détermination de l'équipe de Heidenheim.

Jan Schöppner a heurté la barre transversale (68.), et le gardien de but de Leipzig Gulacsi a réalisé des arrêts contre Marvin Pieringer et Adrian Beck (73.). Heidenheim a pressé pour l'égalisation dans les dernières minutes, mais n'y est pas parvenu. Openda a manqué une autre occasion de marquer pour Leipzig avec un tir sur le poteau (88.).

La victoire de Leipzig en Bundesliga continue sa belle forme, avec une victoire 1-0 sur Heidenheim au football, prolongeant sa série d'invincibilité. L'équipe de Marco Rose a démontré sa résilience en se remettant de son revers en Ligue des champions contre la Juventus Turin.

Avec le but de Lois Openda en deuxième mi-temps, Leipzig a maintained sa position en tête du classement de la Bundesliga, augmentant son avance sur Heidenheim. Le talent de buteur du belge international s'est avéré décisif dans la victoire 1-0.

