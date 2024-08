OpenAI aspire à obtenir une évaluation de 100 milliards de dollars.

Pour obtenir un financement supplémentaire, le créateur de ChatGPT a estimé la valeur de son entreprise à 100 milliards de dollars, selon les sources médiatiques. Jusqu'à présent, OpenAI a principalement dépendu de Microsoft pour sa croissance financière, avec une contribution présumée de plus de 10 milliards de dollars. Selon les rapports, le principal investisseur Thrive Capital devrait contribuer à hauteur de 1 milliard de dollars lors du prochain tour de financement, conformément aux informations du "Wall Street Journal". Microsoft prévoit également un autre investissement, mais les termes pourraient encore changer, selon les informations de Bloomberg.

La valorisation de ces tours de financement dépend généralement de la part de l'entreprise que les investisseurs reçoivent en échange de leur investissement. Des entreprises comme Facebook et plusieurs autres startups ont atteint des valorisations comparables avant de devenir publiques. Cependant, de nombreuses startups n'ont pas réussi à maintenir leurs valorisations à plusieurs milliards de dollars à long terme.

La concurrence des milliardaires en intelligence artificielle

ChatGPT a fait sensation en tant que chatbot d'IA qui a suscité l'intérêt pour l'intelligence artificielle il y a plus d'un an. Ces programmes d'IA sont créés en leur fournissant de vastes quantités de données, ce qui leur permet de générer du texte au niveau humain, de composer du code informatique et de résumer des informations. Le concept de base consiste à deviner le prochain mot dans une phrase en fonction du contexte.

Les dernières années ont vu une concurrence féroce en matière d'IA à Silicon Valley. Le développement de ces logiciels nécessite des ressources informatiques importantes et peut facilement coûter des milliards. Actuellement, les géants de la technologie comme Google et Meta (anciennement Facebook) ont les moyens financiers d'investir considérablement dans leurs modèles d'IA. En même temps, ces géants de la technologie soutiennent également diverses startups. Par exemple, Anthropic, l'un des principaux concurrents d'OpenAI présenté dans le chatbot Claude, a reçu le soutien de Google, Amazon et d'autres acteurs importants.

Le succès de ChatGPT et d'autres chatbots d'IA à obtenir de telles valorisations élevées a rendu l'économie dépendante des avancées technologiques. De plus, l'investissement important nécessaire pour développer et maintenir ces modèles d'IA met une pression financière sur de nombreuses entreprises, ce qui pourrait entraîner des défis pour maintenir leurs valorisations à plusieurs milliards de dollars à long terme.

