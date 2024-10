OpenAI a récemment obtenu un coup de pouce financier substantiel.

Actuellement, alors qu'OpenAI se transforme d'un laboratoire de recherche à but non lucratif en une puissance de l'IA rentable, il est judicieux d'examiner la société et son équipe de direction, connue pour son intelligence intellectuelle, bien que parfois chaotique. Si nous acceptons la notion fondamentale d'OpenAI selon laquelle l'IA supérieure à l'humain est inévitable et qu'ils sont la meilleure entité pour la contrôler, alors un moment de réflexion est justifié pour poser la vieille question des affaires : Vraiment?!

Récemment, OpenAI, la société derrière ChatGPT, a annoncé un tour de financement privé de 6,6 milliards de dollars, le plus important de l'histoire de la Silicon Valley, valorisant la jeune société à 157 milliards de dollars. Malgré un parcours peu clair vers la rentabilité, similaire à celui des sociétés cotées en bourse comme Goldman Sachs et Pfizer.

Ce tour de financement massif comprend reportedly des poids lourds de la tech, comme Microsoft, qui a déjà investi plus de 13 milliards de dollars depuis 2019, Thrive Capital, Nvidia, Ark Investment Management, et SoftBank.

Notamment, Apple envisageait de rejoindre ce groupe exclusif mais a finalement décidé de ne pas le faire, selon ce qu'a rapporté The Wall Street Journal.

Malheureusement, les raisons derrière la décision d'Apple de se retirer n'ont pas été divulguées.

Apple est plutôt sélectif en ce qui concerne les partenariats stratégiques, il n'est donc pas surprenant de voir quelques signaux d'avertissement surgir concernant les opérations d'OpenAI et la valeur de sa technologie.

Il est clair que la société consomme considérablement plus d'argent qu'elle n'en génère, selon la couverture du New York Times.

Passons aux chiffres :

OpenAI prévoit un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars cette année, principalement grâce aux abonnements premium de ChatGPT et à la licence de sa technologie à des développeurs tiers.

Cependant, il est estimé qu'elle dépensera 5 milliards de dollars cette année.

Bien que ce ne soit pas catastrophique pour une startup en pleine croissance comme OpenAI, cela suscite quand même quelques inquiétudes.

La situation devient un peu plus intéressante :

OpenAI prévoit que son chiffre d'affaires augmentera de plus de trois fois pour atteindre 11,6 milliards de dollars l'année prochaine. (Je ne peux m'empêcher d'exprimer mon scepticisme : Vraiment?)

Et d'ici 2029, elle vise un chiffre d'affaires astronomique de 100 milliards de dollars, représentant une augmentation de plus de 2600 % en cinq ans. (Franchement, je demande : Vraiment?!)

Il reste incertain si OpenAI travaille activement à réduire sa forte consommation de cash. (La société n'était pas disponible pour commenter auprès du New York Times et de CNN.)

J'ai interrogé Gil Luria, directeur général de la société de gestion de patrimoine D.A. Davidson, au sujet de mon scepticisme envers OpenAI. Il a gentiment remis en question mes doutes.

"La transition de 0 à presque 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires était historiquement sans précédent", a admis Luria. "Je n'ai jamais vu personne croître aussi vite à cette échelle et ils le font à nouveau dès le départ avec seulement les premières étapes de leur développement de produit."

Cependant, ayant dit cela, Luria a reconnu que atteindre 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires nécessite une séquence extraordinaire d'événements pour se dérouler sans accroc.

La prévision de 100 milliards de dollars pour 2029, selon lui, est purement mythique et ne reflète pas la réalité.

Une façon pour OpenAI d'améliorer ses marges bénéficiaires serait de réduire les coûts. Cependant, même si elle se montrait méticuleuse dans l'économie, le problème économique qui sévit dans l'industrie de l'IA générative persiste : la formation et l'exploitation de grands modèles linguistiques est un processus extrêmement coûteux. Cela est unique par rapport aux précédentes bulles technologiques. En fait, plus les gens utilisent ChatGPT, plus cela coûte en "calcul", comme l'industrie le décrit. Faire fonctionner ces grands modèles linguistiques nécessite des semi-conducteurs avancés, logés dans de vastes centres de données qui consomment beaucoup d'énergie. Il n'est donc pas surprenant que virtually tous les grands acteurs de l'IA soient impatients d'obtenir accès à l'énergie nucléaire à bas coût, comme je l'ai mentionné plus tôt cette semaine.

L'économie de l'IA n'est qu'un des obstacles d'OpenAI.

Un autre défi est le drame à la manière des prix Bravo qui se déroule parmi ses fondateurs et membres du conseil d'administration. Les circonstances internes feraient un excellent scénario de télévision.

OpenAI a été fondée en 2015 par le PDG Sam Altman et 10 autres personnes en tant qu'organisme à but non lucratif offrant une "IA générale sûre et bénéfique pour l'humanité".

Elle est ensuite devenue une société à but lucratif guidée par un conseil d'administration à but non lucratif.

Avec un effectif de 1 700 personnes, elle prépare

