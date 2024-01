Open de Chine : Naomi Osaka bat la tenante du titre Caroline Wozniacki pour atteindre la finale

Après avoir remporté le titre Toray Pan Pacific dans sa ville natale, la star japonaise a mis fin à la série de 17 victoires de Bianca Andreescu, fraîchement couronnée championne de l'US Open, en quart de finale de l'Open de Chine à Pékin vendredi.

Cette victoire lui a également permis de se qualifier pour les finales WTA de Shenzhen, devenant ainsi la cinquième joueuse à atteindre la finale de fin de saison dotée d'un budget de 14 millions de livres sterling.

Sans doute stimulée par sa victoire sur la joueuse qui lui a succédé à Flushing Meadows, Osaka a éliminé Caroline Wozniacki, championne en titre de l'Open de Chine, en demi-finale samedi.

Osaka, 21 ans, s'est imposée 6-4 6-2 en 84 minutes et a retrouvé son meilleur niveau en fin de saison sur le circuit asiatique.

Elle affrontera la numéro un mondiale Ashleigh Barty en finale après que l'Australienne ait sauvé une balle de match lors de sa victoire en trois sets sur la Néerlandaise Kiki Bertens dans la première demi-finale.

Osaka, numéro quatre mondiale, a eu des occasions à 3-3 dans le premier set pour faire une percée, mais dans le neuvième jeu, elle a réussi et a servi pour l'ouverture du score.

Dans le deuxième set, la Danoise Wozniacki a eu plus de mal à faire le break et Osaka s'est imposée grâce à un service solide et à des coups gagnants.

La victoire est d'autant plus méritoire qu'elle a révélé avoir peu dormi après sa victoire épique sur Andreescu la nuit précédente.

READ : Osaka et Murray impressionnent à Pékin

"Je me suis endormie à 4 heures du matin, je me suis réveillée à 6 heures, soit deux bonnes heures, je ne peux pas vraiment dormir après mes matches", a déclaré Osaka.

"J'ai l'impression que l'adrénaline est plus forte pendant les matches les plus difficiles, ce qui rend le sommeil plus difficile.

Osaka espère une meilleure nuit de repos avant sa quatrième rencontre en carrière avec Barty, qui mène 2-1 sur les précédents affrontements.

Thiem en finale de l'ATP

Pendant ce temps, dans le tournoi ATP de Pékin, Dominic Thiem s'est remis d'un set et d'un break de retard pour battre le Russe Karen Khachanov 2-6 7-6 7-5 et atteindre la finale.

Cette victoire a permis à l'Autrichien de se qualifier pour les ATP Finals de Londres le mois prochain, rejoignant ainsi Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer et Daniil Medvedev parmi les huit qualifiés.

Thiem rencontrera Stefanos Tsitsipas, troisième tête de série, en finale après que le Grec a éliminé Alexander Zverev, deuxième tête de série, en demi-finale.

Tsitsipas a remporté le jeu décisif de la première manche avant de s'imposer 7-6 6-4 en un peu moins de deux heures face à son adversaire allemand.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com