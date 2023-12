Open d'Australie : Novak Djokovic confirmé comme tête de série n°1 pour le grand chelem

Lundi, un juge a annulé la décision du gouvernement australien d'annuler le visa de Djokovic et a ordonné sa libération d'un centre de détention temporaire pour immigrés à Melbourne.

Toutefois, le numéro un mondial non vacciné risque toujours d'être expulsé, le ministre australien de l'immigration envisageant d'intervenir pour expulser le joueur de tennis du pays.

Djokovic aborde l'Open d'Australie de cette année avec la possibilité de se démarquer de ses rivaux de longue date Rafael Nadal et Roger Federer dans la course au titre de plus grand joueur de tous les temps.

Ces trois joueurs comptent chacun 20 titres du Grand Chelem et, comme Federer n'a pas participé à la compétition cette année en raison d'une opération du genou et que Nadal est encore en train de retrouver la forme après une blessure, Djokovic serait le grand favori pour remporter le titre en 2022.

Le Russe Daniil Medvedev - vainqueur de Djokovic en finale de l'US Open l'an dernier - est la deuxième tête de série, tandis qu'Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev sont respectivement troisième, quatrième et cinquième.

Nadal est la sixième tête de série, mais il abordera l'Open d'Australie avec une confiance accrue après avoir remporté le tournoi d'été de Melbourne la semaine dernière.

READ : Djokovic a gagné son procès, mais peu d'Australiens l'applaudissent.

Dommageable sur tous les fronts

L'ATP Tour a réagi à l'épreuve de Djokovic pour la première fois depuis que le joueur de 34 ans a été arrêté par le gouvernement australien mercredi dernier.

Le circuit professionnel de tennis masculin a qualifié la série d'événements qui ont conduit à l'audition de Djokovic lundi pour l'obtention d'un visa de "préjudiciable sur tous les fronts", y compris pour le bien-être de l'athlète, selon une déclaration de l'association lundi.

L'ATP Tour a également fortement recommandé la vaccination pour tous les joueurs de l'ATP Tour, la qualifiant d'"essentielle pour que notre sport puisse faire face à la pandémie". Elle a ajouté que 97 % des 100 meilleurs joueurs étaient vaccinés avant l'Open d'Australie de cette année.

READ : Un juge ordonne que Djokovic soit libéré de sa détention par les services d'immigration en Australie

"L'ATP respecte pleinement les sacrifices consentis par le peuple australien depuis l'apparition du COVID-19 et les politiques d'immigration rigoureuses qui ont été mises en place", peut-on lire dans le communiqué.

"Les complications de ces derniers jours liées à l'entrée des joueurs en Australie ont toutefois mis en évidence la nécessité d'une compréhension, d'une communication et d'une application plus claires des règles.

"En se rendant à Melbourne, il est clair que Novak Djokovic pensait avoir bénéficié d'une exemption médicale nécessaire pour se conformer aux règles d'entrée. La série d'événements qui a conduit à l'audience de lundi a été préjudiciable sur tous les fronts, y compris pour le bien-être de Novak et sa préparation pour l'Open d'Australie.

Enquête sur la déclaration de voyage

Entre-temps, l'Australian Border Force (ABF) enquête pour déterminer si Djokovic a soumis une fausse déclaration de voyage avant son arrivée en Australie, a déclaré à CNN une source au fait de l'enquête.

Djokovic a déclaré qu'il n'avait pas voyagé et qu'il ne le ferait pas au cours des 14 jours précédant son arrivée en Australie le mercredi 5 janvier, selon une déclaration de voyage soumise comme preuve au tribunal chargé de déterminer s'il est autorisé à rester en Australie.

Diverses photos prises pendant cette période de deux semaines semblent montrer Djokovic en Espagne et en Serbie.

Bien que les documents du tribunal montrent que Tennis Australia a rempli la déclaration de voyage au nom de Djokovic, les informations utilisées ont été fournies par Djokovic, a déterminé un agent d'ABF à l'aéroport de Melbourne le 5 janvier.

La soumission d'une fausse déclaration de voyage est passible d'une peine maximale de 12 mois de prison, selon le site web du ministère australien de l'intérieur.

L'équipe média de Djokovic n'a pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.

L'enquête de l'ABF intervient alors que le ministre australien de l'immigration, Alex Hawke, envisage d'exercer son pouvoir personnel pour annuler le visa rétabli de M. Djokovic.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com