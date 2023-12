Open d'Australie : Naomi Osaka s'impose au premier tour, Rafael Nadal démarre son record à la perfection

La joueuse de 25 ans n'aurait pas pu espérer un meilleur scénario pour son entrée en lice le 17 janvier, puisqu'elle a remporté son premier match 6-3 6-3 contre la Colombienne Camila Osorio sur la Rod Laver Arena.

Osaka, qui est la 13e tête de série du tableau de cette année, a pris une avance de 5-0 dans le premier set lundi, avant qu'Osorio, âgée de 20 ans, ne joue avec fougue et ne commette quelques fautes directes, ce qui lui a permis de revenir dans le match.

La star japonaise a finalement réussi à remporter le premier set. Dans le deuxième set, Osorio a eu deux balles de break mais n'a pas pu en profiter.

Osaka a pris une avance de 3-1 et un revers perdu d'Osorio dans le filet a finalement donné la victoire à Osaka pour que la défense de son titre commence de la meilleure façon.

"Je pense que j'ai bien joué compte tenu des circonstances, je n'avais pas beaucoup d'informations sur mon adversaire", a déclaré Osaka lors de son interview sur le court.

Elle a ajouté : "J'espère que nous vous avons donné une très bonne performance. C'est toujours très spécial pour moi de revenir ici. J'ai beaucoup de bons souvenirs ici".

Osaka affrontera Madison Brengle au deuxième tour, l'Américaine s'étant qualifiée après l'abandon de Dayana Yastremska (1-6 6-0 0-5).

Au début du mois, Osaka a joué son premier match en quatre mois après avoir pris une pause dans le tennis suite à sa défaite contre Leylah Fernandez à l'US Open. L'année dernière, elle s'est également retirée de Roland-Garros, invoquant des problèmes de santé mentale, et a choisi de ne pas participer à Wimbledon.

La quadruple championne du Grand Chelem a déclaré qu'elle donnait la priorité à son plaisir sur le court pendant son séjour à Melbourne.

"Je ne peux pas m'attendre à ce que je gagne tous les matchs, mais je m'attends à ce que je m'amuse et que je me mette au défi", a-t-elle déclaré. "Je suis ici parce que je veux être ici et parce que je trouve que c'est amusant pour moi.

"J'accepte le fait que j'aurai des baisses de régime et je dois trouver un moyen de les surmonter.

Cette année pourrait-elle être la bonne ?

Tout comme Osaka, l'Open d'Australie de Rafael Nadal ne pouvait pas mieux commencer, l'Espagnol se lançant dans sa tentative de remporter ce qui serait une 21e victoire du Grand Chelem, un record,

L'Espagnol a battu Marcos Giron 6-1 6-4 6-2 en seulement une heure et 49 minutes pour se qualifier pour le deuxième tour à Melbourne.

En remportant sa 70e victoire dans la compétition, Nadal a poursuivi son départ rapide pour 2022 sur la Rod Laver Arena.

Après avoir manqué la fin de la saison 2021 en raison d'une blessure au pied, Nadal a remporté le titre du tournoi d'été de Melbourne il y a deux semaines, sa première victoire sur le sol australien depuis l'Open d'Australie en 2009.

Le joueur de 35 ans a maintenu sa bonne forme face à Giron, avec une première manche dominante de 24 minutes qui a donné le ton.

Nadal a continué à garder le pied sur terre tout au long de la partie, éliminant Giron, 66e mondial, sans trop d'encombres.

Nadal est le seul ancien champion restant dans le tableau - Novak Djokovic ayant été expulsé et Roger Federer étant blessé - ce qui signifie qu'il peut devenir le recordman de tous les grands chelems masculins en s'imposant à Melbourne.

Il a souligné l'importance de sa victoire la semaine dernière au tournoi d'été de Melbourne après avoir battu Giron.

"La semaine dernière a été importante pour moi. J'ai joué trois matches, j'ai gagné trois matches. J'ai gagné un titre, c'est toujours beau", a déclaré Nadal.

"Et je pense que je vais de mieux en mieux. On ne sait jamais ce qui se passe, mais je suis heureux si vous me dites que je serais dans cette position il y a un mois, bien sûr, sans aucun doute, je signerais le papier (sourire).

"Il est vrai qu'au début (d'un retour), les choses vont être difficiles, bien sûr vous n'aurez pas les meilleures sensations parfois sur le court.

"Mais rester positif, jouer avec la bonne énergie, et bien sûr être sur le circuit à s'entraîner avec les gars, et gagner des matchs, ça aide à coup sûr".

Nadal, sixième tête de série, affrontera au deuxième tour le vainqueur du match entre Thanasi Kokkinakis, un joker, et Yannick Hanfmann, un qualifié.

