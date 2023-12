Open d'Australie : Daniil Medvedev dénonce les fans "à faible QI" après avoir battu Nick Kyrgios, le favori local

Medvedev a été mis à rude épreuve par Kyrgios, qui l'a finalement emporté 7-6 6-4 4-6 6-2, devant un public partisan. Le Russe a été frustré par le public après avoir confondu les cris de la célébration "Siu" de Cristiano Ronaldo avec des huées.

"Quand on se fait huer entre le premier et le deuxième service, ce n'est pas facile, il faut rester calme et gagner le match", a-t-il déclaré à Jim Courier lors de son interview sur le court.

Courier, ancien champion de l'Open d'Australie, a tenté d'expliquer que le public criait "Siu" au lieu de huer. "C'est un truc de foot, un truc de football", a-t-il dit.

Medvedev a répondu en disant à la foule qu'il n'entendait pas ce que disait Courier, implorant la foule de "montrer un peu de respect pour Jim Courier".

"Si vous respectez quelqu'un, respectez au moins Jim Courier", a-t-il déclaré.

Courier s'est rapproché de Medvedev et a de nouveau expliqué qu'"ils ont dit 'Siu', qui est une chose, je pense, qu'ils disent quand Ronaldo marque un but".

LIRE : La célébration "Siu" de Cristiano Ronaldo crée la confusion à l'Open d'Australie

"Je ne pense pas qu'ils vous huent", a-t-il ajouté. "J'espère que j'ai raison sur ce point.

Malgré l'explication de Courier, Medvedev était manifestement toujours mécontent lors d'une autre interview d'après-match.

"Ce n'est pas de la colère, c'est juste un peu décevant", a-t-il déclaré à Eurosport. "Je pense qu'il est normal que tout le monde en fasse l'expérience, surtout lorsque vous jouez contre un favori à domicile, et pas seulement contre un favori à domicile, mais contre Nick.

"J'ai eu quelques moments sur mon service - beaucoup de jeux étaient en fait assez faciles pour moi, beaucoup d'aces - étaient difficiles et il a réussi à faire de bons retours, puis j'ai une balle de break sur [mon] deuxième service et les gens applaudissent comme si tu avais déjà fait une double faute.

"Je veux dire que c'est décevant parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ceux qui le font ont probablement un faible quotient intellectuel.

Jusqu'à présent, le public de l'Open d'Australie a saisi toutes les occasions d'imiter la célébration de Ronaldo dans les tribunes, ce qui a entraîné une certaine confusion.

Lors du premier tour, de nombreux médias, commentateurs et même certains joueurs ont confondu les cris de "Siu" avec des huées, avant de se rendre compte de ce que les fans étaient en train de crier.

Les chants ont reçu un accueil mitigé de la part des joueurs, Kyrgios se réjouissant sans surprise de ce soutien bruyant. Après sa victoire au premier tour contre Liam Broady, le joueur de 26 ans a célébré le "Siu" sur le court, pour le plus grand plaisir des fans.

Cependant, Andy Murray n'était pas aussi enthousiaste.

C'est douloureux", a déclaré le triple vainqueur du Grand Chelem lors de son interview sur le court, alors que les sons de "Siu" résonnaient dans les tribunes.

"Je pense que c'est comme 'Siu' ou quelque chose comme ça, ce que fait Ronaldo quand il marque", a-t-il ajouté lors de la conférence de presse d'après-match. "C'était incroyablement irritant".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com