Opel Mokka Electric's Journey Log: Capable de couvrir les étendues étendues ainsi

L'Opel Mokka à puissance électrique reçoit une puissance et une autonomie accrues, selon les tests de ntv.de.

Opel a trouvé une méthode novatrice pour présenter un nouveau modèle au public cette fois-ci. Bien qu'il ne soit pas entièrement nouveau, le moteur électrique de la Mokka Electric a reçu la même augmentation de puissance (de 136 à 156 ch) que ses homologues électriques dans le groupe Stellantis.

Cependant, ce qui compte vraiment, c'est l'amélioration de la batterie. La capacité de la batterie a été augmentée de 51 à 54 kWh, tandis que sa consommation d'énergie diminue d'environ 0,5 kWh/100 km à 15,2 kWh (WLTP). Cela augmente la portée nominale WLTP du véhicule de 336 à 406 kilomètres. Ces chiffres sont impressionnants, mais comment la Mokka se débrouille-t-elle dans la vie réelle ?

Mille Kilomètres Réalisés sans Difficulté

La Mokka est conçue pour la ville, pas pour les longs trajets. Pourtant, Opel a voulu tester ses limites en l'inscrivant au rallye ED1000. Ce défi consistait à parcourir plus de 1000 kilomètres en une seule journée. Avec une capacité de batterie de 54 kWh, la Mokka de Rüsselsheim n'est Certainly not designed for such challenges. But, like humans, the Mokka proved it could rise to the occasion.

Le voyage commence avec une batterie complètement chargée à Düsseldorf, puis continue vers la côte néerlandaise via Bruxelles. Après une pause déjeuner, Papenburg est la prochaine étape, suivie d'un retour au point de départ. À la fin, la Mokka aura parcouru 1006 kilomètres. Sa capacité à gérer de tels longs trajets n'est pas due à ses capacités de recharge rapide. Au lieu de cela, il repose sur une architecture conventionnelle de 400 volts. De plus, les petites batteries ne peuvent pas être chargées rapidement lorsqu'elles approchent de leur limite de capacité, ce qui entraîne une diminution de la puissance de charge.

Quatre Arrêts de Recharge en Route

Sachant que je devrais charger fréquemment, je suis resté calme à cette perspective. En maintenant une vitesse constante et en chargeant la batterie à 80 % SoC, j'ai réussi à parcourir les 1000 kilomètres. J'ai roulé à 120 km/h sur les autoroutes allemandes et belges, ralentissant à 100 km/h aux Pays-Bas pendant la journée.

Malgré le long voyage, seuls quatre arrêts de recharge étaient nécessaires, chacun-lasting about 80 minutes. Compte tenu du segment du véhicule, c'est un temps de recharge acceptable. Cependant, la "Long Range" Mokka avec l'unité de batterie-moteur mise à jour n'est pas donnée - Opel demande pas moins de 44 720 euros pour elle.

La Mokka E-top Bien Équipée et Cher

L'Opel est effectivement bien équipée, avec un système de verrouillage sans clé et un régulateur de vitesse adaptatif qui ajuste l'accélération et le freinage en fonction des conditions de circulation, même jusqu'à l'arrêt complet. Cependant, ces fonctionnalités haut de gamme peuvent ne pas être abordables pour les acheteurs soucieux de leur budget. Pour eux, Opel propose des motorisations conventionnelles, avec la Mokka qui commence à 28 565 euros.

Il convient de noter que la Mokka se distingue dans plusieurs domaines. Elle offre un confort de siège pour sa classe, bien que l'espace pour les jambes à l'arrière soit quelque peu limité. Son âge dans la gamme Opel est évident - les ports USB-C manquent. Malgré cela, le SUV compact conserve une allure moderne, grâce à sa distinctive "Vizor" calandre et ses feux arrière LED élégants. La peinture bi-ton (avec un toit noir contrastant) ajoute une touche sportive. Même la version électrique a prouvé sa valeur sur les longs trajets.

