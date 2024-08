Opel Combo Electric - désormais également en voiture de tourisme

Opel vise les familles qui cherchent à passer à l'électrique avec la Combo Electric. Voici ce que propose le break spacieux et luxueux maintenant disponible, comme le découvre ntv.de.

Lorsque le PDG de Porsche, Oliver Blume, affirme lors d'une interview que la voiture électrique est largement supérieure au moteur à combustion, cela donne matière à réflexion. Bien sûr, chez Porsche, cela peut être vrai dans une certaine mesure. Les moteurs électriques réagissent plus Sensitivity, ce qui rend les processus de conduite plus dynamiques - un facteur pertinent pour la marque de voitures de sport. Et en termes d'efficacité, si l'on considère la chaîne de traction seule, cela peut également être vrai. Mais ne nous attardons pas sur l'élimination des batteries, la promotion des matières premières critiques ou le mix énergétique.

Au lieu de cela, intéressons-nous à la Combo Electric que je conduis actuellement. En tant que voiture particulière, c'est une alternative pratique, simple et confortable à la version commerciale précédente avec des côtés panélisés et un équipement spartiate.

Les émotions ne sont pas le sujet ici, mais plutôt les aspects pratiques. Parlons de la chaîne de traction. Dans cette catégorie de véhicules, ce n'est pas excitant (même un moteur à combustion n'aurait pas généré des frissons ici), donc cela n'a pas d'importance si c'est un moteur à combustion ou un moteur électrique sous le capot. Le moteur électrique, en fait, a des avantages. Il fonctionne beaucoup plus silencieusement et plus finement qu'un moteur diesel, par exemple. Cela aide à rendre une voiture de cette classe plus silencieuse, où l'isolation phonique joue un rôle moins important pour des raisons de coût.

Cependant, la chaîne de traction électrique a une faiblesse, qui est souvent résistante. Du moins pour l'instant. Et cela ne peut être ignoré. L'indicateur d'état de charge le montre : avec une charge complète de 100 %, la Combo est censée parcourir 318 kilomètres. Cela gêne-t-il les utilisateurs dans la couverture de distances plus longues ? Pas nécessairement. Mais les habitudes de conduite sont, bien sûr, différentes. La batterie de traction de la Combo prend environ 30 minutes pour atteindre 80 % de charge, selon le fabricant.

Mais l'expérience de conduite compense cela. Avec 136 ch, le tout-terrain de 1,8 tonne se sent plus agile qu'un moteur à combustion comparable, bien que l'accélération nominale - 11,3 secondes pour atteindre 100 km/h - n'ait pas besoin d'être plus impressionnante. Le moteur électrique délivre beaucoup de couple dès le départ (270 Newton mètres) et ne perd pas de temps à changer de vitesse, car il n'y en a qu'une. La vitesse maximale du moteur électrique est de 135 km/h.

Et sinon ? En entrant, il est clair que le break n'est plus une petite voiture. La grande lunette avant est impressionnante. Et oui, sa hauteur de 1,82 m est également impressionnante, ce qui donne un habitacle spacieux. De nombreux compartiments font de la voiture de Rüsselsheim l'idéal pour des vacances en famille classiques avec des enfants à l'arrière. Cependant, les passagers adultes ont également beaucoup d'espace pour les jambes à la deuxième rangée et les sièges sont confortables. Si vous commandez la Combo en version XL avec 19 cm de plus d'empattement (jusqu'à 2,98 m), Opel installera une troisième rangée de sièges pour 750 euros supplémentaires, qui peut également être ajustée.

Revenons au stockage une fois de plus. La caractéristique la plus impressionnante est sans doute le coffre accessible dans l'arrière du toit (selon l'équipement, la lunette arrière peut être ouverte séparément), dans lequel les passagers arrière peuvent atteindre de l'intérieur. C'est le summum de la praticité. Et incidemment, même la Combo courte avale plus de 2000 litres de bagages avec les sièges rabattus. La version longue peut contenir jusqu'à 4000 litres.

Entre-temps, les passagers arrière pourraient s'acclimater à leur (assez spacieux) environnement, mais il est probable que les doigts du passager sont déjà en train de danser sur l'écran à l'avant. Mais pourquoi ne pas essayer la commande vocale ? Les développeurs de logiciels ont amélioré leur jeu pour rendre le système beaucoup plus intelligent. Demandez-lui ce qu'est une batterie lithium-ion ou combien de personnes vivent à Rüsselsheim. Vous pourriez être surpris par la réponse.

Parlant de batteries lithium-ion. La Combo compacte (4,41 m de long) n'a qu'une batterie de 50 kWh. C'est bon pour l'environnement - les batteries consomment des ressources. Et pour le portefeuille, car la batterie est le principal facteur de coût des voitures électriques. Mais la Combo électrique n'est pas exactly cheap, surtout lorsqu'on la compare à ses homologues à moteur à combustion. Ou pas ? Alors qu'il n'y a pas de Combo à moteur à combustion sur le site Opel, Citroën propose son frère Berlingo avec un moteur à combustion : à partir de 24 890 euros. La Combo électrique, quant à elle, commence à 38 600 euros.

Cependant, l'Opel a également un moteur plus puissant. Si vous choisissez un moteur à combustion similaire, l'avantage de prix disparaît. De plus, la voiture électrique a des coûts d'exploitation plus faibles. La taxe sur les véhicules est éliminée et les inspections sont moins chères. Et si la taxe sur les voitures de société devient pertinente, beaucoup sera économisé grâce à la règle de 0,25 %. Si la Combo électrique sera acceptée par de nombreux clients reste à voir.

Malgré le coût initial plus élevé, la Combo électrique offre des coûts d'exploitation plus faibles grâce à l'élimination de la taxe sur les véhicules et des inspections moins chères. De plus, la Combo Electric, aux côtés de son frère le Citroën Berlingo, vise les familles qui cherchent la mobilité électrique avec son design de break pratique et confortable, offrant des intérieurs spacieux et une variété de solutions de stockage.

Lire aussi: