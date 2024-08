Opel Combo Electric - désormais également en voiture de tourisme

Opel vise les familles qui cherchent à passer au sanscombustible avec la Combo Electric. Voici ce que la version passager maintenant disponible, un peu plus luxueuse de la break haut de toit offre, selon ntv.de.

Lorsque le PDG de Porsche, Oliver Blume, déclare lors d'une interview que la voiture électrique est supérieure au moteur à combustion, cela donne matière à réflexion. Bien sûr, cela peut être vrai pour l'entreprise de Zuffenhausen dans son ensemble. Les moteurs électriques réagissent plus sensible, ce qui rend les processus de conduite dynamiques plus gérable - un facteur clé pour la marque de voitures de sport. Et en termes d'efficacité, lorsque l'on considère la chaîne de traction dans son ensemble, le reste est sujet à débat.

Cependant, je préfère éviter d'ouvrir un débat sur l'élimination des batteries, la promotion des matières premières critiques ou le mix énergétique ici, car il y a d'autres sujets à aborder. Je suis actuellement assis dans la Combo électrique, et en tant que voiture particulière, c'est une affaire plutôt pratique et raisonnable, mais aussi confortable par rapport à la version précédente de véhicule utilitaire avec des côtés en tôle et un équipement spartiate.

Les émotions n'ont pas leur place ici, mais plutôt une autre. Mais prenons-le tranquillement. Bien sûr, nous devons parler de la chaîne de traction. Dans cette catégorie de véhicules, cependant, ce n'est pas excitant du tout (même un moteur à combustion interne aurait peine à générer des frissons ici), donc cela n'a pas d'importance si un moteur à combustion interne ou un moteur électrique se trouve sous le capot. Ou pas? Le moteur électrique a des avantages. Il fonctionne beaucoup plus silencieusement et plus finement que, par exemple, un moteur diesel. Et cela aide à rendre une voiture de cette classe plus silencieuse, où l'isolation phonique joue un rôle moindre pour des raisons de coût.

Mais la chaîne de traction électrique a un talon d'Achille, ce qui explique pourquoi elle est souvent résistante. Du moins pour l'instant. Et cela ne peut être ignoré. L'indicateur d'état de charge le montre: avec exactement 100% SOC, la Combo est prévue pour parcourir 318 kilomètres. Et cela gêne-t-il l'utilisateur dans la couverture de distances plus longues? Non. Mais l'habitude de conduite est naturellement différente, car la batterie de traction de la Combo prend environ 30 minutes pour atteindre 80% d'état de charge, selon le fabricant.

Cependant, l'expérience de conduite compense cela. Avec 136 ch, le tout-terrain de 1,8 tonne se sent plus agile qu'un moteur à combustion comparable, bien que l'accélération nominale - ici 11,3 secondes pour atteindre 100 km/h - n'ait pas besoin d'être plus impressionnante. Mais cela est également clair, car le moteur électrique délivre une quantité importante de couple dès le départ (270 Nm) et ne perd pas de temps à changer de vitesse, car il n'y en a qu'une. En retour, le moteur électrique a une vitesse maximale de 135 km/h.

La compacte break haut de toit d'Opel offre beaucoup d'espace

Et quoi d'autre? Dès l'entrée, il est clair que le break haut de toit n'est plus une petite voiture. La grande vitre avant est impressionnante. Et oui, sa hauteur de 1,82 m est également impressionnante - l'intérieur est donc spacieux en conséquence. Des compartiments innombrables prédestinent la voiture de Rüsselsheim pour les vacances en famille classiques avec des enfants à l'arrière. Cependant, les passagers adultes ont également beaucoup d'espace pour les jambes à la deuxième rangée, et les sièges peuvent être considérés comme confortables. Si vous commandez la Combo en version XL avec 19 cm de plus d'empattement (passant à 2,98 m), Opel installera une troisième rangée de sièges contre un supplément de 750 euros, qui peut également être ajustée.

Revenons aux options de rangement. La plus impressionnante est certainement le coffre accessible de l'extérieur à l'arrière du toit (selon l'équipement, la vitre arrière peut être ouverte séparément), dans lequel les passagers arrière peuvent atteindre de l'intérieur. C'est le summum de la praticité. Et incidemment, même la Combo courte avale plus de 2000 litres de bagages avec les sièges rabattus. La version longue peut en contenir jusqu'à 4000 litres.

Tandis que les passagers arrière s'adaptent encore à leur (très spacieux) environnement, il est prévu que les doigts du passager avant droit soient déjà en train de toucher l'écran. Mais pourquoi ne pas essayer la commande vocale? Les développeurs de logiciels l'ont améliorée pour rendre le système beaucoup plus intelligent. N'hésitez pas à demander ce qu'est une batterie lithium-ion ou combien d'habitants compte Ruesselsheim. La réponse pourrait vous surprendre.

Parlant de batteries lithium-ion. La compacte Combo (4,41 m de long) a une capacité de seulement 50 kWh. C'est bon pour l'environnement - les batteries consomment des ressources. Et c'est bon pour le portefeuille, car la batterie est le principal facteur de coût de la voiture électrique. Mais la Combo électrique n'est pas exactly pas cher, surtout depuis qu'elle est toujours comparée à ses concurrents. Ou pas? Alors que

