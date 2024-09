Opel Astra Estate hybride: économie de carburant équivalente à l'efficacité d'un moteur diesel

En exploitation autoroutière, le potentiel d'économie de carburant des véhicules hybrides essence est généralement faible. Cependant, l'Astra Sports Tourer Hybrid a contredit cette tendance en se montrant aussi efficace qu'un diesel dans toutes les situations de conduite, y compris en atteignant une autonomie de 1000 kilomètres.

Il y a deux ans, Opel a présenté l'Astra Sports Tourer avec une variété de motorisations, mais la version hybride manquait à l'appel. Cela a changé au printemps dernier lorsque Opel a présenté la version hybride, qui combine la conduite électrique et sportive, offrant une consommation de carburant remarquable.

Premières Impressions

Le design extérieur du nouveau modèle Astra est familier, avec un aspect stylé qui parvient à être sobre malgré sa focus sur la praticité. L'intérieur est propre et les sièges arrière variables peuvent accueillir entre 608 et 1634 litres de bagages. Le principal inconvénient est l'espace pour les jambes limité à l'arrière pour une voiture de cette taille. Le siège du conducteur avec la certification AGR offre un confort de conduite pour les longs trajets.

Sur la Route

Les hybrides ne sont généralement pas particulièrement sportifs ou économes en carburant sur les autoroutes. Mais l'Astra MHEV s'est révélé être une exception, consommant 5,5 litres pendant un long trajet à 130 km/h, et même moins (5,1 litres) lors d'un déplacement en Hollande à vitesse plus faible. En ville, la voiture break de 4,64 mètres de long peut être conduite avec moins de cinq litres, et parfois même moins de quatre litres. La valeur WLTP officielle de 4,9 litres aux 100 kilomètres est réalisable, ce qui rend une autonomie de 1000 kilomètres une possibilité réelle.

Le moteur hybride à trois cylindres pourrait suggérer un moteur rugissant avec une accélération modérée. Cependant, le moteur essence de 100 kW/136 ch, combiné à une machine électrique de 48 volts intégrée dans une boîte de vitesses automatique à double embrayage à six rapports, offre une accélération puissante et fluide, bien que pas tout à fait lisse. La voiture d'1,5 tonne peut passer de 0 à 100 km/h en 9,3 secondes, avec une vitesse maximale de 210 km/h. La régénération est forte pour un hybride léger, permettant à la voiture de s'arrêter parfois sans freiner aux feux rouges. En ville, de courts trajets électriques sont également possibles, accompagnés d'un bourdonnement électrique perceptible. Bien que certains puissent trouver cela agaçant, d'autres pourraient le trouver "électriquement cool". Les transitions peuvent parfois être un peu saccadées lorsque le moteur à combustion interne se joint après de courts phases électriques.

Coûts

L'Astra Sports Tourer Mild Hybrid (MHEV) est économe en termes de consommation de carburant, mais nécessite un investissement plus élevé, avec un prix d'achat d'environ 38 000 euros. Cela est en partie dû au fait que l'Astra Hybrid n'est disponible qu'à partir du niveau d'équipement moyen GS, qui comprend des fonctionnalités telles qu'un système de climatisation à deux zones, un système d'infodivertissement, une régulation de vitesse adaptative, un volant chauffant, une caméra de recul et les sièges confortables et recommandés AGR. De plus, le groupe motopropulseur hybride avec transmission automatique est inclus. Le pack d'équipement Ultimate coûte 4 000 euros de plus, mais comprend des fonctionnalités telles que des sièges sport AGR, un toit panoramique, un affichage tête haute, un plateau de chargement et des phares IntelliLux, ce qui en fait un investissement worthwhile.

Les fourgonnettes compactes avec des motorisations hybrides légères et complètes sont toujours disponibles. Le principal concurrent reste la Golf Variant, que le groupe VW propose également en tant que frère technique, la Skoda Octavia ou la Seat Leon ST. D'autres classiques comprennent la Ford Focus Estate et la Hyundai i30. Certains sont proposés avec des moteurs essence hybrides légers à des prix d'entrée significativement plus bas que l'Astra MHEV.

En conclusion

Celles et ceux qui sont hésitants vis-à-vis des motorisations purement électriques trouveront une alternative efficace dans le groupe motopropulseur MHEV d'Opel sans restrictions d'autonomie. Bien qu'elle fonctionne principalement à l'essence, elle intègre la technologie de conduite électrique de manière réduction de la consommation et convaincante.

Opel Astra Sports Tourer Hybrid - spécifications techniques

Cinquième génération de break compact à cinq places

Longueur : 4,65 mètres, largeur avec rétroviseurs extérieurs 2,06 mètres (sans rétroviseurs extérieurs : 1,86 mètre), hauteur : 1,47 mètre, empattement : 2,73 mètres, volume de coffre : 597 à 1634 litres, charge utile : 563 kg

Moteur essence turbo à 1,2 litre à trois cylindres de 100 kW/136 ch, couple maximal de 230 Nm à 1.750 tr/min, avec transmission automatique à double embrayage à six rapports et 48 volts électriques, propulsion avant, Vmax : 210 km/h, 0-100 km/h : 9,3 s, consommation de carburant WLTP : 4,9 l/100 km, émissions de CO2 : 115 g/km, norme d'échappement : Euro 6e, consommation de carburant de test : 5,2 l/100 km

Prix : à partir de 37 930 €

L'introduction de l'Opel Astra Sports Tourer Hybrid au printemps dernier a élargi ses options de motorisation, offrant une version hybride qui combine la conduite électrique et sportive, offrant une remarquable économie de carburant. despite the higher initial investment, the Astra Sports Tourer MHEV is known for its impressive fuel efficiency, with a realistic potential for a range of 1000 kilometers.

Les véhicules hybrides ont la réputation d'être moins efficaces sur les autoroutes, mais l'Astra Sports Tourer Hybrid brise ce stéréotype en affichant une économie de carburant impressionnante même pendant le fonctionnement autoroutier.

Lire aussi: