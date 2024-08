- Onzième jour dans le désert: une tenue sur mesure et un orteil détaché

Pour Giulia Siegel, c'est la fin, le conte de fables. La quadragénaire quitte la jungle estivale de RTL. Avec une majorité de 7 à 1, les autres concurrents de l'épisode du dimanche de RTL+ de "Je suis une star - Légende de la jungle" ont choisi la star de la réalité Gigi Birofio (25) plutôt que Siegel, la fille du compositeur Ralph Siegel. "Le plus remarquable 7 à 1 depuis le semi-finale de la Coupe du monde 2014", a noté le présentateur Jan Köppen, en référence à la victoire légendaire de l'Allemagne contre le Brésil.

Le Kryptonite du feu de camp

Siegel et Birofio sont devenus concurrents en raison de leur échec à l'épreuve alimentaire de l'épisode précédent - aucun des deux n'a pu consommer entirely un cœur de Spießbock (Siegel) ni une tarentule en gelée (Birofio).

"Quand tu es dehors, tu seras aidé"

Seul l'ally de Siegel, Georgina Fleur, a plaidé pour qu'elle reste dans la wilderness sud-africaine. everyone else, après divers débats sur les règles, soupçons de tricherie et surtout drames du dîner, a préféré que Siegel parte. Even son soi-disant ally, le présentateur Mola Adebisi, a voté contre Siegel, invoquant sa "toux" comme raison. Birofio l'a accusé d'avoir peur : "Georgina a raison à propos des petites boules."

Stasi et le mur de Berlin

D'autres étaient plus directs quant à Siegel : "C'était la meilleure nomination jamais vue", s'est enthousiasmé la star de la réalité Elena Miras. Sarah Knappik, encore amère suite aux propos de Siegel sur son style d'administration du camp, a parlé de karma et s'est souvenue, comparant la situation à la dictature de la RDA : "J'ai dû construire mon propre mur."

"Quel malheur"

L'évincée Siegel est d'abord apparue embarrassée, regardant principalement par terre pendant que ses campmates expliquaient leur vote, mais a ensuite éclaté en sanglots furieux en réalisant qu'elle était coincée dans la jungle pour une autre nuit : "Quel malheur." Elle espérait encore un retournement de situation jusqu'à la fin, mais est restée déçue.

L'histoire du pied coupé

Il y a eu également une discussion sur un orteil manquant. Georgina Fleur a révélé qu'elle avait fait amputer son orteil car il éclipsait son autre orteil et qu'elle avait souffert de ce défaut : "J'avais de réelles insécurités." La réponse de Mola Adebisi : "De loin la chirurgie esthétique la plus ridicule que j'aie jamais entendue."

Drame de l'épreuve de la jungle

Cependant, ce n'était pas seulement son orteil amputé qui a mis Fleur sous les projecteurs. Après avoir terminé une autre tâche de la jungle avec Sarah Knappik et Kader Loth, il y a eu du drame - bien qu'ils aient auparavant affronté des crocodiles seuls et remporté cinq étoiles pour le trio.

"Épreuve de la terreur"

Initialement, les trois concurrents étaient d'accord pour que Kader ne retourne pas à l'"Épreuve de la terreur" et qu'ils se contentent des étoiles de Georgina, car toutes les étoiles seraient perdues si elle ne sortait pas à temps.

Knappik et Loth ont apparemment oublié cet accord à leur retour au camp. Fleur, ont-ils affirmé, avait tenté l'épreuve seule pour les faire passer pour mauvais, laissant Fleur perplexe, car elle croyait être visée pour expulsion suite au départ de Siegel.

Dans le monde de la télévision de réalité allemande, la fille du compositeur Ralph Siegel, Giulia Siegel, a été éliminée dans "Je suis une star - Légende de la jungle". Despite the advocacy of her ally Georgina Fleur, the majority voted for reality star Gigi Birofio to advance.

Despite her father's renowned success in composing Eurovision entries, Giulia Siegel's stay in the jungle was marked by several controversies, leading to her eventual departure.

