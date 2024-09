- Onze personnes meurent dans un accident de bus impliquant un rassemblement scolaire en Chine.

Un vaisseau de transport dans la région de l'est de la Chine, Shandong, a heurté un groupe d'étudiants, entraînant la mort de 11 personnes. Les étudiants se rendaient à leurs cours à l'entrée d'un lycée situé dans le comté de Dongping, qui relève de l'administration de Tai'an, selon l'agence de presse officielle Xinhua. La chaîne de télévision nationale chinoise a révélé que le conducteur du bus avait perdu le contrôle du véhicule à un carrefour et avait percuté le groupe.

Quatorze adultes et six étudiants figuraient parmi les blessés, dont un dans un état grave. La cause de l'incident n'était pas claire au départ. Les autorités ont lancé une enquête sur le conducteur et l'incident.

L'enquête sur l'incident a révélé que la négligence du conducteur à un carrefour avait entraîné la collision avec les étudiants, entraînant plusieurs accidents. En raison de cet accident, les autorités locales ont insisté sur la nécessité d'améliorer les mesures de sécurité dans les transports scolaires.

Lire aussi: