Ons Jabeur entre dans l'histoire du grand chelem en atteignant les demi-finales de Wimbledon

La numéro 3 mondiale est revenue d'un set de retard, surmontant un départ nerveux, pour battre Marie Bouzková 3-6 6-1 6-1 sur le Centre Court.

Mais après avoir atteint le dernier carré, elle a déclaré que cela avait été long à venir pour elle personnellement.

"J'espérais arriver à ce stade depuis longtemps déjà. J'ai eu quelques difficultés en quart de finale", a déclaré Jabeur aux médias après la rencontre.

"J'ai discuté avec Hicham Arazi (ancien numéro 22 mondial) et il m'a dit : 'Les Arabes perdent toujours en quart de finale et nous en avons marre. S'il vous plaît, mettez fin à cette situation. Je lui ai répondu : "Je vais essayer, mon ami : Je vais essayer, mon ami... On s'envoyait des textos et il était très heureux. Il m'a dit : "Merci d'avoir enfin atteint les demi-finales : 'Merci d'être enfin arrivé en demi-finale. Maintenant, tu peux vraiment aller chercher le titre".

Pour Jabeur, quart de finaliste à Wimbledon l'an dernier et à l'Open d'Australie en 2020, il s'agissait de trouver ses marques sur le court historique.

Après un premier set peu fluide, où la défense et la vitesse de Bouzková ont contribué à déstabiliser Jabeur en l'incitant à commettre des erreurs intempestives, la Tunisienne a finalement trouvé ses marques.

La joueuse de 27 ans a fait plus de coups gagnants que d'erreurs dans les deux derniers sets, remportant huit jeux consécutifs à partir de 2-1 dans le deuxième set.

Elle a remporté huit des neuf derniers points dans le dernier set pour décrocher une victoire importante et révolutionnaire.

Jabeur affrontera Tatjana Maria, demi-finaliste pour la première fois, pour une place en finale.

Tatjana Maria connaît un parcours remarquable en atteignant les demi-finales, 15 mois seulement après la naissance de sa deuxième fille.

L'Allemande et Jabeur sont de bonnes amies en dehors du tennis, Jabeur admettant que la 103e joueuse mondiale est sa "copine de barbecue".

"C'est tellement agréable de la voir avec ses bébés sur le circuit. Le fait qu'elle soit revenue et qu'elle ait fait tout ce qu'il fallait pour mériter d'être ici", a déclaré Jabeur. "Elle a eu un tirage au sort très difficile, gagnant contre (Jelena) Ostapenko, gagnant contre (Maria) Sakkari. Elle a vraiment bien joué. Je sais qu'elle peut jouer très bien sur le gazon.

"C'est évidemment difficile de jouer contre elle et je plaisantais avec Charlotte (la première fille de Maria), je lui disais : 'Tu vas me soutenir ou soutenir ta mère' J'essaie de mettre tous les enfants de mon côté... Je suis vraiment heureuse pour elle qu'elle obtienne ce qu'elle mérite. Je sais qu'elle s'est beaucoup battue. Ce n'est pas facile de revenir après avoir eu deux bébés. Ce sera un grand match entre nous, avec beaucoup de respect, c'est sûr".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com