Ons Jabeur devient la première femme arabe à remporter un titre WTA

La Tunisienne Ons Jabeur est entrée dans l'histoire dimanche en devenant la première femme arabe à remporter un titre WTA, en battant la Russe Daria Kasatkina en finale du tournoi sur gazon de Birmingham.

Jabeur, pionnière du tennis féminin nord-africain, s'est imposée 7-5 6-4 pour remporter enfin un titre après avoir perdu deux finales précédentes.

"Je suis très fière. J'ai beaucoup lutté et c'était difficile pour moi de gagner un titre WTA", a déclaré Jabeur au public du Centre Court Ann Jones. "Je devais y aller. Je devais gagner ce titre juste pour respirer un peu et aussi pour être un exemple.

"Il n'y a pas beaucoup de joueurs arabes ou tunisiens qui jouent et j'espère que cela les inspirera à continuer et à faire plus. J'espère qu'elles seront plus nombreuses à jouer à mes côtés.

Jabeur, connue pour ses coups créatifs et son dropshot caractéristique, avait perdu contre Kasatkina en finale à Moscou en 2018, mais a pris le dessus sur la Russe cette fois-ci.

"La dernière fois que j'ai joué contre Dasha, j'ai perdu et j'ai pleuré. Ce matin, je me suis demandé si j'allais pleurer et être déçue ce soir ou si j'allais faire la fête", a déclaré Jabeur, deuxième tête de série.

La victoire de Jabeur signifie qu'elle a désormais remporté 28 matches sur le circuit cette année - plus que n'importe quelle autre joueuse à l'exception de la numéro un mondiale Ash Barty qui en a également 28.

