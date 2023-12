Ons Jabeur atteint sa première finale du grand chelem à Wimbledon grâce à sa victoire contre Tatjana Maria

La Tunisienne Jabeur était déjà entrée dans l'histoire à Wimbledon cette année en devenant la première femme arabe ou nord-africaine à participer aux demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem, et elle a franchi une nouvelle étape en remportant une victoire décisive contre Maria.

La troisième tête de série, qui n'a perdu que deux sets dans le tournoi, a remporté le premier set après avoir obtenu un double break de service, mais Maria a utilisé son slice à bon escient et a répondu par un break pour prendre le deuxième set.

A égalité, Jabeur a pris l'avantage en réalisant un break au début du troisième set, puis un autre à 3-0 lorsque Maria a envoyé une simple volée de coup droit au fond des filets.

A partir de là, le match était pratiquement plié, et Jabeur a complété la victoire sur sa deuxième des trois balles de match après que Maria ait renvoyé le ballon dans le filet.

Je suis fière d'être tunisienne aujourd'hui", a déclaré Jabeur, qui affrontera Elena Rybakina en finale samedi, lors de son interview sur le court, "et je sais que les Tunisiens sont en train de devenir fous en ce moment".

"J'essaie juste d'inspirer autant que possible. Je veux voir de plus en plus de joueuses tunisiennes, mais aussi arabes et africaines sur le circuit. J'aime ce sport et je veux partager cette expérience avec eux".

Jabeur et Maria sont des amis proches et ont partagé une longue étreinte au filet à la fin du match. Alors que le public applaudissait les deux joueuses, Jabeur a entraîné Maria sur le court et a fait des gestes pour que le public applaudisse son adversaire.

L'Allemande a réalisé le meilleur tournoi du Grand Chelem de sa carrière à Wimbledon, 15 mois seulement après avoir donné naissance à son deuxième enfant.

Elle est la sixième femme âgée de 34 ans ou plus à disputer une demi-finale de Grand Chelem, suivant les traces de Venus et Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert et Billie Jean King.

"Elle doit maintenant me préparer un barbecue pour compenser toutes les courses que j'ai faites", a plaisanté Jabeur après le match.

"Je voulais absolument partager ce moment avec elle à la fin, car elle est une source d'inspiration pour de nombreuses joueuses, dont moi. Revenir après avoir eu deux bébés, je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu le faire".

Jabeur n'avait jamais dépassé les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem avant le tournoi de cette année, mais elle est dans la forme de sa vie cette saison, se hissant à un niveau record de numéro 2 au classement mondial.

L'année dernière, elle est entrée dans l'histoire en devenant le premier joueur arabe - homme ou femme - à entrer dans le top 10 du classement en simple.

Rybakina surprend Halep

Dans l'autre demi-finale de jeudi, Rybakina a réalisé une brillante performance pour surprendre Simona Halep, double championne du Grand Chelem, en deux sets 6-3 6-3.

Rybakina, âgée de 23 ans, disputera sa première grande finale et deviendra la plus jeune finaliste du simple féminin à Wimbledon depuis Garbine Muguruza en 2015.

"Je ne sais pas comment le décrire, c'était vraiment bien, aujourd'hui j'étais mentalement préparée et j'ai fait tout ce que je pouvais et c'était un match incroyable", a déclaré Rybakina, la première joueuse représentant le Kazakhstan à atteindre une finale à Wimbledon, lors de son interview d'après-match.

Halep, quant à elle, sera déçue de ne pas avoir capitalisé sur sa bonne forme, n'ayant pas perdu un seul set dans le tournoi avant le match de jeudi.

