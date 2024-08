- "Only Once": adaptation du livre avec Blake Lively

Lily Bloom ne souhaite qu'un nouveau départ. Mais quand elle laisse un homme entrer dans sa vie, elle se retrouve prise au piège du passé dans "Il était une fois à Hollywood". L'adaptation cinématographique du best-seller de Colleen Hoover, mettant en scène la star de "Gossip Girl" Blake Lively (36), explore une relation abusive et ses conséquences.

Lily (Lively), qui ouvre une boutique de fleurs à Boston après la mort de son père et veut laisser derrière elle son enfance traumatisante, rencontre et tombe amoureuse du charmant neurochirurgien Ryle - incarné par Justin Baldoni ("Jane The Virgin"), qui a également réalisé le drame.

Soudain, un ancien amour refait surface

Au fur et à mesure que la relation de Lily avec Ryle devient plus intense, elle se sent de plus en plus comme dans le mariage violent de ses parents. Cette sensation est exacerbée lorsque son ancien flirt Atlas (Brandon Sklenar) réapparaît, ajoutant un triangle amoureux à l'histoire.

Le thème de la violence (domestique) est présent tout au long du film de plus de deux heures. Baldoni utilise des flashbacks de l'enfance de Lily pour montrer, par exemple, son père frappant sa mère. Ces scènes sont émotionnellement chargées et permettent également de faire le lien avec l'histoire présente de Lily.

Le film montre comment les schémas d'une enfance traumatisante peuvent persister à l'âge adulte et l'importance de les aborder. Il met également en avant l'importance de connaître et d'estimer sa propre valeur, indépendamment d'une relation.

Cependant, l'exploration des relations abusives semble quelque peu superficielle et aurait pu bénéficier de plus de nuances. Malgré cela, Lively et Baldoni brillent dans leurs rôles principaux.

Baldoni a déclaré à The Hollywood Reporter que tourner des scènes de violence basée sur le genre était difficile. "Il y avait de nombreux moments où je devais entrer dans une pièce et pleurer ou chasser l'énergie du personnage que je jouais", a-t-il déclaré.

"Il y a trop de vraies Lily Bloom qui doivent faire face à cela tous les jours, et je voulais que ça semble aussi réel que possible, mais c'était quand même très difficile de tourner ces scènes", a déclaré l'acteur et réalisateur américain.

De quoi Taylor Swift a à voir avec le film

Lively, qui a également produit le film, a déclaré à The Hollywood Reporter que l'équipe avait vécu "un véritable rollercoaster d'expériences humaines" et qu'elle en était très fière. Elle est particulièrement fan d'une chanson spécifique de la bande originale. Dans le film, "My Tears Ricochet" de Taylor Swift joue pendant une scène particulièrement émotionnelle. "Toutes ses chansons sont géniales, nous aurions pu en choisir n'importe laquelle", a déclaré l'épouse de la star d'Hollywood Ryan Reynolds, qui est une amie proche de Swift.

Malgré son désir de tourner la page sur son passé, Lily se sent piégée dans sa relation avec Ryle, et décide : "Je ne vais plus laisser mon passé contrôler mon présent". La réapparition soudaine d'Atlas ne fait que renforcer ces sentiments,

Lire aussi: