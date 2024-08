- Online Hate Towards Zverev: Zverev déclare que sa mère voulait qu'il parte

Pour Alexander Zverev, gérer la haine en ligne est simple : "Il suffit de les ignorer." Ce problème a resurfacé lors de l'US Open, avec la joueuse française Caroline Garcia qui a révélé avoir reçu des messages malveillants. Même le joueur de tennis allemand le mieux classé a rencontré des critiques virulentes via les réseaux sociaux lors de l'événement du Grand Chelem de New York.

"Regardez mon Instagram, voyez le nombre de fois où la mort de ma mère est souhaitée, ou la mienne", a déclaré Zverev. "Il y a des imbéciles partout."

Garcia a déclaré avoir reçu des centaines de messages haineux, partageant des exemples distressants allant des insultes aux vœux de mort pour sa mère. Malgré la douleur, la trentenaire a des outils pour se protéger. "Mais ce n'est pas correct. Ça me préoccupe quand je pense aux jeunes joueurs qui subissent ça", a-t-elle écrit.

Jule Niemeier a connu des expériences similaires au début de sa carrière. Depuis, elle a considérablement réduit les commentaires sur ses publications Instagram. "C'est vraiment dommage, car ça gâche le plaisir", a déclaré la native de Dortmund après sa victoire au deuxième tour de l'US Open, en parlant des messages haineux. "Quand tu es jeune et que tu fais tes débuts sur le circuit, beaucoup ne savent pas comment gérer ça."

Elle passe "très peu" de temps sur les réseaux sociaux, mais c'est important pour les sponsors. "Mais je poste rarement des choses de ma vie personnelle, aussi à cause de tels messages, pour me protéger, pour protéger ma famille et mes amis", a-t-elle expliqué. Sa proche amie Eva Lys avait également rendu publics des messages haineux par le passé et avait reçu un grand soutien par la suite.

À la recherche de solutions

Mais quelles stratégies à long terme peuvent efficacement résoudre ce problème ? L'an dernier, la Fédération française de tennis a mis en place une solution technologique pour protéger les joueurs à Roland-Garros des commentaires haineux. Un intelligence artificielle est censée filtrer les messages, et les joueurs doivent scanner un code QR avant d'utiliser leurs comptes de réseaux sociaux.

"La WTA et l'ATP étudient des solutions", a reconnu Niemeier - mais : "Ça ne résout pas tout. Tu gagnes un match et tu reçois quand même de tels messages, c'est complètement ridicule."

Garcia, dans un long post sur les réseaux sociaux, a mis en cause les plateformes pour prendre des mesures plus fermes contre la haine. Elle a également critiqué la collaboration entre les tournois et les sponsors de tennis avec les entreprises de paris, qu'elle considère comme favorisant des habitudes de jeu nuisibles. Fréquemment, on peut observer des parieurs mécontents dans les sections de commentaires qui insultent les joueurs après leurs défaites et les accusent de perdre intentionnellement.

Lire aussi: