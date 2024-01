One Piece" arrive sur Netflix avec de nombreux fans. Si vous n'êtes pas encore l'un d'entre eux, ne vous embêtez pas...

Au lieu de cela, la première saison de huit épisodes est la proie des pièges associés à la tentative de transposer une forme d'art très différente dans la vie réelle, un défi que Netflix a déjà connu avec l'éphémère "Cowboy Bebop". Les difficultés sont visibles dans le ton très hétéroclite de "One Piece", qui ressemble tantôt à une série pour enfants, tantôt à un rêve surréaliste filtré par l'esprit du réalisateur David Lynch, tantôt à un film "Pirates des Caraïbes" produit sous l'effet de drogues hallucinogènes.

L'intrigue de base met en scène un jeune aspirant pirate nommé Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy, dont le personnage se désigne toujours par son nom complet), qui part à la recherche d'un trésor légendaire, disparu depuis longtemps et connu sous le nom de One Piece, un exploit qui lui permettrait de réaliser son objectif de se proclamer roi des pirates.

Poursuivi par une autorité impitoyable connue sous le nom de Marines, Luffy rassemble un équipage rancunier et excentrique comprenant l'épéiste doué Roronoa Zoro (Mackenyu), la voleuse Nami (Emily Rudd) et le manieur de fronde Usopp (Jacob Romero).

Oh, et avons-nous mentionné que Monkey peut s'étirer comme M. Fantastic des Quatre Fantastiques, après avoir mangé un fruit magique qui l'a transformé en caoutchouc, ce qui n'est qu'un des pouvoirs extraordinaires dont font preuve ses amis et ses ennemis - comme le pirate clown mal luné dont les parties du corps fonctionnent indépendamment les unes des autres ?

Aussi étrange que cela puisse paraître, le principal obstacle à l'adhésion à "One Piece" réside dans ses fluctuations sauvages, qui peuvent passer d'une violence plus extrême que prévu à une fantaisie en un clin d'œil - emblématique de toutes les influences qu'Eiichiro Oda a tissées dans le matériel source, mais apparemment au-delà de la capacité des créateurs de la série (Matt Owens et Steven Maeda) à se battre pour obtenir quelque chose qui engage constamment les non-initiés.

Présentée par le Daily Beast comme "la série Netflix la plus attendue de l'année", "One Piece" a manifestement été montée avec beaucoup d'amour et une bonne partie de l'argent de Netflix, avec des monstres géants occasionnels, des séquences d'action et des combats à l'épée élaborés, ainsi que des maquillages bizarres qui ressemblent à des prises de vue rejetées du "Seigneur des anneaux". De plus, Netflix a ajouté plus de 380 épisodes de la série animée à son service, ce qui signifie que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Les légions de fans existants s'enrôleront sans doute avec enthousiasme dans cette aventure océanique, et qui sait, ils pourraient bien trouver de la compagnie, mais ceux qui veulent juste voir ce qui se passe risquent de se retrouver au pied du mur.

La première de "One Piece" sera diffusée le 31 août sur Netflix.

