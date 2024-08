- "Oncle Parrain" Le désert rencontre 300 forages et quadruple

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), est actuellement le parrain d'honneur de 717 enfants. Depuis que le gouvernement régional a réintroduit en 2019 l'allocation pour naissances multiples, le "père de la région" de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a également pris en charge la parrainage d'honneur pour ces enfants.

Aujourd'hui, Wüst a rencontré environ 300 enfants triplés et quadruplés et leurs parents lors d'un festival familial dans un parc de loisirs à Haltern. "Avoir des enfants et les voir grandir est l'une des expériences les plus excitantes et les plus belles que la vie ait à offrir", a déclaré le père d'une fille de trois ans. Il a salué les efforts des familles, en particulier celles ayant des enfants multiples.

Allocation de 1 000 euros par enfant

Les parents de triplés ou de quadruplés enregistrés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie à la naissance reçoivent une aide unique de 1 000 euros par enfant depuis le 1er janvier 2019, après que l'office d'état civil compétent ait informé la Chancellerie de l'État de Düsseldorf de la naissance multiple. Les parents n'ont pas besoin de soumettre de demande séparée d'aide.

La Chancellerie de l'État contacte directement les tuteurs légaux après avoir été informée de la naissance multiple pour les informer de la parrainage d'honneur du ministre-président et de l'argent de bienvenue associé.

Selon le gouvernement régional, un total de 241 naissances multiples ont été signalées à la Chancellerie de l'État par les municipalités ou les parents depuis 2019, dont 232 triplés et neuf quadruplés. Les parents de naissances multiples ont été soutenus à hauteur de 732 000 euros jusqu'à présent.

