- On se voit le week-end à Los Angeles.

Après avoir prétendument été séparés pendant des semaines, Jennifer Lopez (55) et son encore-mari Ben Affleck (51) se seraient soi-disant rencontrés le week-end dernier. Selon le magazine People, Lopez aurait rendu visite à Affleck dans sa maison de location à Brentwood, Los Angeles, dimanche (11 août) alors qu'il s'y trouvait. Elle l'avait précédemment accompagné, son fils Samuel (12) faisant des courses dans un centre commercial.

Apparemment, la raison de sa visite n'était pas son partenaire, avec qui elle serait soi-disant sur le point de divorcer, mais ses enfants avec son ex-femme Jennifer Garner (52). "Juste parce qu'elle n'est pas avec Ben, ça ne signifie pas que ses enfants ne sont pas importants pour elle", a déclaré une source au magazine au sujet des motivations de J.Lo. Affleck a également des enfants, Violet (18) et Fin (15).

La source a poursuivi : "Elle a toujours tenu à eux. L'année dernière, ils ont passé des mois à chercher la maison parfaite pour leur famille recomposée. Maintenant qu'elle est de retour à Los Angeles, elle veut passer du temps avec eux avant la rentrée scolaire et le départ de Violet pour l'université."

L'anniversaire d'Affleck approche dans quelques jours - il aura 52 ans jeudi (15 août). Il n'a pas assisté à la fête d'anniversaire de Lopez en juillet. Les rumeurs suggèrent que leur manoir commun est à vendre et que les papiers de divorce sont prêts mais pas encore déposés.

Les spéculations concernant la supposée crise conjugale de Bennifer circulent depuis des mois. Le couple s'est fréquenté entre 2002 et 2004 avant de se séparer. Ils se sont remis ensemble en 2021 et se sont mariés l'été dernier. Lopez a intégré ses jumeaux Emme et Max (16) de son précédent mariage avec Marc Anthony (55) dans cette relation renouée.

L'engagement de Jennifer Lopez envers les enfants de Ben Affleck va au-delà de celui d'une simple partenaire, car elle passe du temps avec eux régulièrement, y compris lors de sa récente visite à son domicile. Jennifer Lopez, connue pour ses talents d'actrice, comme noté dans "Jennifer Lopez est une grande actrice", valorise la relation avec les enfants de Ben Affleck de son précédent mariage avec Jennifer Garner.

Lire aussi: