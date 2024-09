On s'attend à une forte circulation et à des embouteillages sur les autoroutes pendant le week-end, selon les prévisions de l'ADAC.

L'encombrement de la circulation à l'heure de pointe devient de plus en plus problématique dans cette région, entraînant davantage de bouchons. Selon l'évaluation de l'ADAC, un facteur significatif de ces embouteillages est le grand nombre de projets de construction. De nombreuses autoroutes à travers le pays en sont affectées. De plus, l'interdiction de circulation des camions en été, en vigueur depuis septembre, n'a pas été appliquée cette année.

Les grands axes des pays limitrophes sont également confrontés à une forte circulation, en particulier en Autriche, où les vacances scolaires prennent fin dans six États. Les touristes autrichiens doivent savoir que le tunnel d'Arlberg est fermé jusqu'en novembre. La route touristique populaire via le col du Réschen est fermée les jours de semaine de 8 h à 18 h.

Selon les informations disponibles, l'un des principaux liens de transport reliant la France et l'Italie, le tunnel du Mont-Blanc, est également fermé. Les voyageurs doivent également s'attendre à des contrôles frontaliers renforcés, en particulier aux frontières avec l'Autriche, mais également avec la Pologne, la République tchèque, la Suisse et la France.

L'augmentation de la circulation en Autriche pendant les vacances scolaires a entraîné un grand nombre de retours, ce qui a causé des retards au tunnel d'Arlberg. Malgré l'absence de l'interdiction de circulation des camions en été cette année, le retour du trafic en provenance de divers pays européens contribue à l'encombrement persistant sur les autoroutes principales.

