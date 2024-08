- On s'attend à une chaleur et à un soleil au cours du week-end.

Les journées estivales caniculaires sont là dans l'État libre. Selon une prévision du Service météorologique allemand (DMS), le seuil de 30 degrés sera dépassé vendredi et samedi. D'ici jeudi soir, le soleil fera son retour, s'intensifiant.

Après une nuit fraîche avec des températures proches de zéro, vendredi sera ensoleillé. Les régions de Franconie atteindront 26 degrés, tandis que Munich atteindra 31 degrés, offrant de la chaleur partout. Samedi sera également ensoleillé, mais encore plus chaud : le DMS prévoit 29 degrés en Forêt de Franconie et jusqu'à 34 degrés en Basse-Franconie. Des orages isolés sont possibles dans les Alpes à partir de l'après-midi. Selon le DMS, des nuages, de la pluie et des orages arriveront de l'ouest en fin de journée.

Dimanche sera plus pluvieux, avec des orages violents et des rafales de vent attendus dans le sud-est. Les températures oscillera entre 20 et 27 degrés, redevenant ainsi plus douces.

