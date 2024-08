- "On ne connaît que très peu le fonctionnement interne du crâne".

Suite à une lésion cérébrale grave, les individus se retrouvent souvent dans le coma, pris en charge en soins intensifs. Cela soulève la question parmi les membres de la famille et le personnel médical : le patient a-t-il repris connaissance ? Pour explorer cette question, le patient peut être invité à bouger une main. L'absence de réponse peut souvent conduire à des hypothèses selon lesquelles la personne est encore profondément dans le coma et inconsciente de son environnement. Cependant, des recherches récentes suggèrent le contraire.

Des études ont montré que certains individus qui ne présentent pas de réponses externes peuvent nevertheless avoir une activité cérébrale cognitive. Des études antérieures menées dans des centres de recherche individuels ont indiqué une telle activité dans environ 15 à 20 % des cas. Une nouvelle étude publiée dans la prestigieuse revue "New England Journal of Medicine" rapporte maintenant un chiffre plus élevé d'environ 25 %.

La principale auteure, Yelena Bodien, du Centre de neurotechnologie et de réhabilitation neurologique à l'Hôpital général du Massachusetts, explique : "Les patients ayant subi des lésions cérébrales graves peuvent sembler ne pas réagir à leur environnement externe. Cependant, lorsqu'ils sont examinés à l'aide de techniques avancées telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) et l'électroencéphalographie (EEG), nous pouvons détecter des activités cérébrales suggérant le contraire."

L'étude a impliqué des participants des États-Unis et de l'Europe qui avaient subi des lésions cérébrales graves, souvent des mois auparavant, telles qu'un accident de la route avec une lésion cérébrale traumatique, un accident vasculaire cérébral ou un arrêt cardiaque. Alors que leur cerveau était examiné, ils recevaient des instructions, comme "Imaginez ouvrir et fermer votre main" ou "Imaginez pratiquer un sport".

Sur les 241 participants, 60 n'ont montré aucune réaction visible mais ont suivi les instructions mentalement pendant plusieurs minutes. Ces individus ont été considérés comme attentifs, comprenaient le langage et avaient une mémoire à court terme.

L'étude, menée sur plusieurs années et impliquant six centres médicaux, est importante car elle est la plus grande étude de groupe de patients jusqu'à présent et a systématiquement capturé le phénomène, selon Julian Bösel, porte-parole de la Commission de soins intensifs neurologiques de la Société allemande de neurologie (DGN). L'étude soulève une question éthique centrale : continuer ou non la thérapie.

Les lésions cérébrales graves entraînent souvent une altération de la conscience. Le coma est défini comme un état d'inconscience complète avec absence d'ouverture des yeux, même en réponse à la douleur. Si une personne ouvre occasionnellement les yeux et a des phases de veille-sommeil distinctes mais aucun signe de communication, on parlait auparavant d'un état végétatif, maintenant connu sous le nom de syndrome de veille non réactive (SUR). Cela est distinct d'un état avec une conscience minimale, où des mouvements de suivi des yeux sont présents ou des commandes simples sont suivies.

D'autres investigations et du temps peuvent être judicieux. Bösel suggère que des études comme celle-ci pourraient fournir des bases pour examiner plus de ces patients avec EEG et les observer sur une plus longue période. Cela pourrait conduire à accorder plus de temps à des patients sélectionnés en cas de doute.

Il reste incertain si des thérapies spéciales peuvent aider ces personnes. Des tentatives ont été faites à l'aide de thérapies comportementales, de médicaments ou d'autres méthodes, mais celles-ci n'ont généralement pas abouti à des résultats significatifs ou durables. Une équipe à l'Hôpital général du Massachusetts utilise également la technologie moderne : en utilisant des interfaces cerveau-ordinateur, ils cherchent à établir une connexion entre le cerveau de ces patients et les ordinateurs, leur permettant de communiquer.

L'activité cérébrale n'implique pas nécessairement la conscience

Frank Erbguth, président de la Fondation allemande pour le cerveau, estime however que la nouvelle étude ne dit rien de fondamentalement nouveau. "Le phénomène est connu", dit-il. Mais mesurer les motifs électriques ou les régions actives dans le cerveau n'implique pas nécessairement que ces personnes ont une forme plus élevée de conscience. De telles activités peuvent également être trouvées dans l'IRMf ou l'EEG de personnes anesthésiées.

Les deux experts s'accordent sur la manière de traiter les personnes qui ne répondent pas. "Les personnes en soins intensifs et en réhabilitation devraient toujours être traitées comme si elles étaient conscientes", dit Erbguth. "On leur parle et on les traite avec respect. C'est déjà le cas aujourd'hui."

Le nombre de personnes concernées est incertain

Combien de personnes montrent des capacités cognitives mais manquent de signes comportementaux ? Les auteurs de l'étude et les experts allemands expliquent que faire des déclarations définitives est difficile. Dans la nouvelle étude, les tests n'étaient pas normalisés et les patients étaient sélectionnés. "De plus, l'étude a combiné des causes de lésions cérébrales complètement différentes", dit Erbguth.

Néanmoins, souligne Bösing, les chiffres de pourcentages des études comme celle-ci montrent : "Nous devrions être conscients que peut-être plus de patients atteints de troubles de la conscience que prévu sont conscients de ce qui se passe autour d'eux". Dans son expérience, il est encore courant dans de nombreux endroits de parler au chevet de patients dans le coma comme s'ils n'étaient pas là. "De nombreux membres du personnel soignant font cela très bien en saluant le patient, en se présentant et en expliquant ce qu'ils font."

Tout le monde devrait en tenir compte, y compris les médecins lors de leurs rondes ou les visiteurs, et éviter de discuter de sujets effrayants au chevet. "Nous sommes au chevet et nous ne savons pas grand-chose de ce qui se passe vraiment dans le crâne, nous devons être honnêtes à ce sujet."

