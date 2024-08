- On commence par des coups de feu tirés par une entrée d'appartement.

Hanau (dpa) - Le procès devant le tribunal régional de Hanau contre trois individus accusés de tentative de meurtre et de coups et blessures a été reporté. Le report est dû à la maladie d'une personne impliquée dans le procès, a annoncé le tribunal. Le procès aura maintenant lieu le 10 septembre (9h00). Le procureur accuse le trio, âgé de 22 à 31 ans, d'avoir agressé un homme de 47 ans dans son appartement de Hanau.

Selon le procureur, les individuels se sont présentés à l'appartement de la victime avec une matraque télescopique et un pistolet. Ils ont frappé à la porte au troisième étage, et lorsque le 47 ans a jeté un coup d'œil à travers une fente, il a entendu des menaces de mort. Immédiatement, il a fermé la porte, ce qui a incité le trio à essayer de forcer l'entrée, selon le procureur. Le principal suspect de 31 ans est censé avoir tiré dix coups de feu à bout portant sur la serrure, la porte et la victime qui se cachait derrière.

Il est dit qu'une balle a percé la porte et a finalement atterri sur le sol de la cuisine. Miraculeusement, le 47 ans est sorti indemne. Le procureur suspecte la vengeance comme mobile. L'incident est apparemment lié à des disputes familiales. La chambre du jury avait initialement prévu six jours de procès.

Malgré les coups ratés, la victime de 47 ans a subi une blessure corporelle à cause de la porte brisée. Le procès contre les individus accusés de tentative de meurtre et de coups et blessures aura maintenant lieu le 10 septembre.

Lire aussi: