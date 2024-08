- On cherche un maître nageur pour un mini-hippopotame de Berlin.

Se baigner avec des mini-hippos, construire des berceaux pour les pandas miniatures ou réensauvager des chevaux sauvages : le Zoo, le Tierpark et l'Aquarium de Berlin recherchent de nouveaux employés pour ces postes et d'autres. "Nous recherchons actuellement des soigneurs expérimentés pour l'enclos des rhinocéros, l'aquarium et la région de l'Himalaya, qui soient prêts à prêter main-forte et à aborder leur profession avec passion, empathie et enthousiasme", a expliqué Christian Kern, directeur zoologique du Zoo et du Tierpark Berlin, selon un communiqué. Des caissiers, des aides-jardiniers ou des électriciens sont également recherchés.

Par exemple, des maîtres-nageurs sont recherchés pour aider le mini-hippopotame de deux mois à s'habituer à l'eau, comme l'a annoncé le Jardin zoologique. Le mini-hippopotame encore sans nom est actuellement en train de s'adapter à l'eau plus profonde. Les hippopotames ne nagent pas, mais se déplacent dans l'eau en se poussant du fond.

Bien sûr, la mère Debbie surveille dans l'eau, mais des soigneurs sont également présents et ajoutent progressivement plus d'eau dans la piscine, a déclaré la porte-parole du Zoo, Philine Hachmeister. L'eau est actuellement à hauteur de genou, et la petite fille hippopotame née le 3 juin doit étirer son cou pour garder son nez hors de l'eau. "Elle a encore besoin d'un peu d'entraînement".

Les candidats au poste de soigneurs sont également responsables de l'entraînement des animaux. Les lions de mer, les singes et les lions, par exemple, sont entraînés par Hachmeister afin que des traitements plus petits comme les prélèvements de sang puissent être effectués sans anesthésie. Les lions, par exemple, tendent leur queue sous la clôture pour se faire prélever du sang, a décrit la porte-parole.

Et les examens ultrasonores de la possible future maman panda Meng-Meng sont également effectués sans anesthésie, selon la porte-parole du zoo. L'animal est entraîné à tenir son ventre. Chez les phoques, les dents, les yeux et le pelage sont contrôlés de cette manière. Les animaux sont agiles et curieux - l'entraînement est également une forme d'enrichissement, a déclaré la porte-parole.

Selon le communiqué, il y a 25 000 animaux vivant dans le Jardin zoologique - Zoo, Tierpark et Aquarium. Environ 200 soigneurs formés s'en occupent. Kern a expliqué : "Travailler avec les animaux signifie être de permanence 365 jours par an, par tous les temps. Cela nécessite une certaine flexibilité et une forme physique."

