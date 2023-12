Personnel

Omar al-Bashir en bref

Date de naissance : 1er janvier 1944

Lieu de naissance : Hosh Bannaga, Soudan

Nom de naissance : Omar Hassan Ahmed al-Bashir

Père : Nom non disponible publiquement

Mère : nom non disponible publiquement : Nom non disponible publiquement

Mariages : Fatima Khalid ; Widad Babiker Omer

Formation: Académie militaire du Soudan, 1966

Service militaire: Forces armées soudanaises

Religion: Islam

Chronologie

1960 - S'engage dans les forces armées soudanaises.

1966 - Diplômé de l'Académie militaire du Soudan.

1973 - Il sert dans les forces égyptiennes pendant la guerre israélo-arabe d'octobre 1973.

1973-1987 - Occupe divers postes militaires.

1989-1993 - Ministre de la défense du Soudan.

30 juin 1989 - Mène un coup d'État contre le Premier ministre soudanais Sadiq al-Mahdi. Il crée et se proclame président du Conseil de commandement de la révolution. Dissout le gouvernement, les partis politiques et les syndicats.

Avril 1990 - Il survit à une tentative de coup d'État. Ordonne l'exécution de plus de 30 officiers de l'armée et de la police impliqués dans la tentative de coup d'État.

16 octobre 1993 - Devient président du Soudan lorsque le Conseil de commandement révolutionnaire est dissous et que le Soudan est restauré à un régime civil.

Mars 1996 - Réélu président avec plus de 75 % des voix.

Décembre 1999 - Dissout le Parlement après que le président du Parti du congrès national, Hassan al-Turabi, a proposé des lois limitant les pouvoirs du président.

Décembre 2000 - Réélu président avec plus de 85% des voix.

Février 2003 - Les rebelles de la région du Darfour au Soudan se soulèvent contre le gouvernement soudanais.

2004 - Il est critiqué pour ne pas avoir pris de mesures contre les milices Janjaweed, une milice pro-gouvernementale accusée de meurtres et de viols au Darfour.

Septembre 2007 - Après avoir rencontré le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, M. Bashir accepte d'entamer des pourparlers de paix avec les rebelles. Les pourparlers de paix commencent en octobre, mais sont reportés indéfiniment après que la plupart des principaux acteurs ne se sont pas présentés.

14 juillet 2008 - Le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) inculpe M. Béchir pour génocide et crimes de guerre au Darfour.

4 mars 2009 - La CPI délivre un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Bashir.

26 avril 2010 - La Commission électorale nationale du Soudan certifie que M. Béchir a remporté les récentes élections présidentielles avec 68 % des voix.

12 juillet 2010 - La CPI délivre un deuxième mandat d'arrêt à l'encontre de M. Bashir. Le mandat énumère 10 chefs d'accusation à l'encontre de M. Bashir.

12 décembre 2014 - La CPI suspend ses poursuites à l'encontre de M. Bashir en raison du manque de soutien du Conseil de sécurité de l'ONU.

9 mars 2015 - La CPI demande au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures pour contraindre le Soudan à extrader M. Bashir.

27 avril 2015 - La Commission électorale du Soudan annonce que M. Béchir a été réélu président avec plus de 94 % des voix. De nombreux groupes d'opposition majeurs boycottent l'élection.

15 juin 2015 -M. Bé chirquitte l'Afrique du Sud au moment où la Haute Cour sud-africaine décide d'ordonner son arrestation. Le groupe de défense des droits de l'homme qui avait demandé au tribunal d'ordonner l'arrestation de M. Bashir, le Southern Africa Litigation Centre, se dit déçu que le gouvernement ait permis au président soudanais de partir avant la décision.

23 novembre 2017 - L'Agence France Presse et d'autres médias rapportent que lors d'un voyage en Russie, M. Béchir a demandé à M. Poutine de protéger le Soudan contre les États-Unis, affirmant qu'il souhaitait des liens militaires plus étroits avec la Russie.

16 décembre 2018 - M. Béchir se rend en Syrie. C'est la première fois qu'un dirigeant de la Ligue arabe se rend en Syrie depuis le début de la guerre en 2011.

22 février 2019 - Il décrète l'état d'urgence pour une durée d'un an en réponse à des mois de manifestations dans tout le pays et à des appels à la démission.

Le1er mars 2019 , il quitte son poste de président du Parti du congrès national.

11 avril 2019 - Après trois décennies de règne, M. Bashir est arrêté et chassé du pouvoir par un coup d'État militaire. Le gouvernement de M. Bashir est dissous et un conseil militaire prend le contrôle pendant deux ans pour superviser la transition du pouvoir, selon une déclaration télévisée du ministre soudanais de la défense, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf.

13 mai 2019 - Le ministère public soudanais a demandé que des poursuites soient engagées contre M. Béchir dans le cadre de l'assassinat de manifestants, selon une déclaration transmise à CNN.

19 août 2019 - M. Béchir comparaît devant un tribunal de Khartoum pour le premier jour de son procès pour corruption. Il bénéficie d'une sécurité renforcée à la suite d'une tentative ratée de ses partisans de le faire sortir de prison.

14 décembre 2019 -M. Bé chirest condamné à deux ans de prison après avoir été reconnu coupable de corruption et de possession illégitime de devises étrangères.

11 février 2020 - Un membre du conseil souverain du Soudan annonce que tous les Soudanais recherchés par la CPI seront livrés, y compris M. Béchir.

21 juillet 2020 - Leprocès de M. Béchir pour son rôle dans le coup d'État de 1989 qui l'a propulsé au pouvoir s'ouvre à Khartoum. Il risque la peine de mort.

11 août 2021 - Dans une déclaration à CNN, le Cabinet des ministres du Soudan annonce que le gouvernement remettra M. Béchir à la CPI, ainsi que d'autres responsables recherchés dans le cadre du conflit du Darfour .

26 avril 2023 - Des rapports non confirmés affirment que M. Bashir fait partie des prisonniers libérés de la prison de Kober. Cependant, le bureau de presse de la police soudanaise et des sources familières de l'affaire déclarent à CNN que M. Bashir a été transféré à l'hôpital spécialisé d'Alia il y a un an en raison de problèmes de santé.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com