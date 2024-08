- Olympiques spéciaux 2026: appréciation et création de valeur

La population du Sarre, selon le ministre des Sports Reinhold Jost (SPD), est fermement derrière les Jeux olympiques spéciaux qui auront lieu au Sarre en 2026. "Je suis ravi du soutien et des offres d'aide qui affluent, que ce soit sur le plan matériel, organisationnel, personnel et créatif", a-t-il déclaré. Des entreprises, des clubs sportifs, des organisations culturelles, des églises, des administrations et des associations sociales ont déjà manifesté leur soutien.

Au départ, il avait eu "un mauvais pressentiment" concernant la candidature, se demandant si la réaction habituelle de "trop grand, trop cher, on n'en a pas besoin" ne se manifesterait pas. Cependant, il n'y a eu aucune discussion critique à ce sujet. "Cela seul est déjà un immense succès", a déclaré Jost. Le Sarre a une excellente occasion de se présenter : "Sur le plan sportif, culturel et surtout en termes d'inclusion."

13 000 participants attendus

Fin février, la Fédération allemande des Jeux olympiques spéciaux a annoncé que les Jeux nationaux d'été pour les personnes atteintes d'un handicap intellectuel ou multiple auraient lieu au Sarre. Les coûts totaux sont estimés à environ cinq millions d'euros. Près de 13 000 participants sont attendus pour concourir dans plus de 20 sports.

Jost est convaincu que l'événement sera un grand honneur pour les athlètes, mais aussi un coup de pouce significatif pour la gastronomie et le tourisme. L'État fournira deux millions d'euros pour les "défis organisationnels", avec des subventions supplémentaires pour le développement des installations sportives.

Jeux olympiques spéciaux du Sarre

