Olmo est la dernière arme offensive de Flick pour la campagne de multipropriété du Barça.

La Bundesliga perd l'un de ses meilleurs joueurs d'attaque, le nouvel entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, peut se réjouir : le transfert de Dani Olmo est enfin finalisé. Pour le champion d'Europe qui a brillé lors du tournoi en Allemagne, c'est bien plus qu'un simple transfert.

Avec des cheveux décolorés et un large sourire, Dani Olmo tenait le maillot bleu-rouge du FC Barcelone dans sa main alors que son grand rêve se réalisait enfin. Après quatre années à RB Leipzig, le champion d'Europe espagnol quitte la Bundesliga et rejoint son club de jeunesse - la fierté était palpable chez Olmo et le président du club, Joan Laporta.

"Je rentre chez moi", ont écrit les Catalans dans une vidéo annonçant le transfert tant attendu du roi. Alors que la Bundesliga perd une attraction, Hansi Flick gagne une autre arme offensive dans la course aux titres. Selon les médias, Leipzig recevra une somme de 55 millions d'euros pour le joueur de 26 ans, plus des bonus possibles allant jusqu'à sept millions. Olmo a signé un contrat à long terme avec Barcelone jusqu'en 2030.

Pour Olmo, c'est un retour aux sources du football. À l'âge de neuf ans, il a été admis à la légendaire académie de jeunes "La Masia" du FC Barcelone, avant de rejoindre le club de première division croate Dinamo Zagreb à l'âge de seize ans. En 2020, le milieu offensif est passé à Leipzig, où il a marqué 17 buts en 107 matchs de Bundesliga et s'est imposé comme un joueur de classe mondiale en seulement quatre ans.

"Merci RB Leipzig, tu seras toujours dans mon cœur", a écrit Olmo sur les réseaux sociaux : "Nous avons grandi ensemble, remporté nos premiers trophées et écrit l'histoire ensemble. La Coupe et la Supercoupe ne sont que quelques-uns des nombreux moments inoubliables qui resteront à jamais gravés en moi."

"Son transfert au FC Barcelone est également un témoignage du bon travail accompli à Leipzig", a déclaré Marcel Schäfer, directeur sportif. Olmo a atteint "un niveau absolu de sommet" et compte désormais "parmi les meilleurs joueurs de son poste et était logiquement très recherché cet été". Après un sensationnel Euro avec trois buts et des performances époustouflantes, Olmo n'était plus retenu par les Saxons.

À Barcelone, Olmo peut se réjouir de nouveaux moments inoubliables et de titres. Sous Flick, les Catalans veulent attaquer à nouveau après une saison décevante, et les premières impressions de la tournée aux États-Unis étaient toutes positives. "Nous sommes sur la bonne voie", a souligné l'ancien sélectionneur national, et son influence était déjà visible lors des matchs de test contre Manchester City (4-1 aux pénalties), Real Madrid (2-1) et Milan (3-4 aux pénalties).

Et Olmo ajoute encore plus de brillance à l'impressionnante ligne offensive autour de Robert Lewandowski, de la sensation Lamine Yamal et du capitaine de l'équipe nationale, Ilkay Gündogan. "Le DNA du club est de fournir du spectacle", a récemment déclaré Lewandowski à Sport Bild - et les Catalans peuvent maintenant le prouver avec Olmo.

