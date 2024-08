- Olmo dit au revoir au RB Leipzig - la voie libre pour le Barça

Hansi Flick obtient enfin son joueur. Le transfert du champion d'Europe Dani Olmo vers le FC Barcelone est practically complet après des semaines de cour et de négociations. Bien que les Catalans attendent toujours la confirmation, Olmo lui-même a déjà dit au revoir à RB Leipzig via Instagram : "Merci de m'avoir laissé faire partie du voyage @rbleipzig. Je vous porterai toujours dans mon cœur."

Le club de football de Bundesliga saxon perd l'un de ses meilleurs joueurs. "Un jeune club, un jeune joueur... nous avons grandi ensemble, remporté les premiers titres et écrit l'histoire ensemble", a écrit Olmo : "Deux coupes et la Supercoupe ne sont que quelques-uns des nombreux moments que je garderai toujours en mémoire." Depuis l'EM, où Olmo était l'un des joueurs les plus remarquables de l'équipe gagnante l'Espagne, son départ était prévisible.

Franchissement des négociations en début de semaine

Le joueur offensif de 26 ans signera probablement un contrat avec le FC Barcelone valable jusqu'au 30 juin 2030. Selon les médias, le montant du transfert serait de 55 millions d'euros, avec sept millions d'euros supplémentaires en bonus pour les Catalans. Le contrat d'Olmo à Leipzig, où il joue depuis janvier 2020, aurait été valable jusqu'à la fin juin 2027.

Les parties responsables du FC Barcelone et de RB Leipzig n'ont pas pu s'entendre sur un transfert jusqu'à la fin d'un délai du milieu de juillet avec un montant de transfert fixe de 60 millions. Cependant, lundi, Olmo est arrivé à Leipzig avec son agent, ainsi que le directeur sportif de Barcelone, Deco. Mercredi, ils ont atterri à Barcelone, et le même jour, le joueur qui avait été souvent blessé à Leipzig a reportedly réussi l'examen médical. Vendredi, il s'est rendu sur les lieux du club pour signer le contrat.

Olmo est considéré comme un joueur convoité par Flick, qui entraîne le FC Barcelone depuis cet été en tant que successeur de Xavi, ainsi que par Deco. Ses performances à l'EM, où il était l'un des meilleurs buteurs avec trois buts et est devenu un cauchemar pour l'Allemagne avec son but en quarts de finale, ont renforcé encore plus le désir. À Barcelone, Olmo jouera aux côtés de ses coéquipiers de l'Euro Lamine Yamal, Ferran Torres et Pedri.

Le club de Bundesliga saxon doit maintenant trouver un remplaçant pour Olmo. D'autres jeunes talents devront peut-être faire leurs preuves pour combler le vide laissé par le joueur qui s'en va.

Avec le transfert d'Olmo au FC Barcelone, Flick et Deco auront un trio d'attaque formidable, composé d'Olmo, Yamal et Torres, qui renforcera leur effectif pour la nouvelle saison.

