Olivier Rousteing : "Quand on perd l'amour de sa mère biologique... on n'a plus peur de rien".

Je ne connais pas mes parents biologiques et je ne sais pas pourquoi ils m'ont abandonnée, mais je pense que c'est ce qui me rend forte aujourd'hui. Lorsque vous perdez l'amour de votre mère biologique, d'une certaine manière, vous avez l'impression de n'avoir peur de rien. Il faut juste persévérer, croire en soi et ne pas avoir peur.

Dans le cadre de mon rôle de rédactrice en chef invitée, je souhaite parler des différentes origines, de la diversité et de l'enfance. Des sujets qui sont très importants pour moi et pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.

Mes parents adoptifs m'ont aimée et m'ont fait croire en moi, mais j'ai réalisé vers l'âge de 11 ans que j'étais différente lorsque j'ai été victime de brimades à l'école - les enfants disaient des choses comme "tu es un bâtard, ta mère est une prostituée, ton père n'est pas ton père".

La mode m'a aidée, c'était comme une thérapie. Avec la mode, je pouvais m'identifier à quelque chose. Quand on s'habille, on essaie de jouer un personnage - et j'ai tellement joué ce personnage quand j'étais enfant.

Lorsque mes amis, après l'école, me demandaient pourquoi j'avais une apparence différente de celle de mes parents, je répondais : "Oh, je suis un prince d'Égypte, du Maroc ou du Brésil".

Jeunesse, race et tradition

Lorsque la presse a annoncé que j'étais le nouveau directeur de la création de Balmain, la chose la plus choquante pour beaucoup de gens n'était pas mon âge (j'avais 26 ans à l'époque), mais ma couleur, et cela m'a vraiment surpris. Tout d'un coup, il y a eu toutes ces histoires sur le fait que j'étais la première créatrice noire d'une maison de mode de luxe et de patrimoine.

Parfois, les gens de la mode pensent qu'ils sont vraiment modernes et avant-gardistes, mais je pense que le système peut aussi être très vieux jeu. Je suis fière aujourd'hui de parler d'un monde où l'on marche dans la rue et où l'on voit tant de diversité, de gens différents, de couleurs différentes, de races différentes.

C'est ce que je veux essayer d'exprimer dans mon défilé, dans mon casting. Toutes mes filles, quel que soit leur âge, qu'elles soient mères ou qu'elles aient 20 ans, peuvent avoir différentes formes de corps et être de différentes couleurs. Asiatiques, Américaines, Africaines, Européennes - ce sont des femmes belles et fortes qui sont fières de défiler.

Une muse moderne

Je pense que c'est pour cela que je choisis des muses qui sont vraiment différentes et modernes - je les ai choisies parce qu'elles sont contemporaines, qu'elles font partie de ce nouveau monde.

Elles font partie du présent et de l'avenir. Par exemple, Kim Kardashian. C'est mon amie, c'est une femme que j'aime pour différentes raisons. Tout d'abord, je pense qu'elle est puissante, qu'elle représente le nouveau monde et la nouvelle famille : Kim, Kanye, North. Je pense que c'est une famille moderne. Quand j'étais enfant, je n'avais pas cet exemple.

Je pense aussi qu'elle repousse les limites de la féminité. J'adore l'habiller, elle a une morphologie différente de celle des mannequins qui défilent sur mes podiums. J'aime voir des silhouettes différentes, des filles différentes, des personnalités différentes et des milieux différents - elle fait partie de mon monde.

#Diversité

J'ai décidé de devenir styliste parce que j'aime les vêtements, la mode et le glamour du monde de la mode. Mais j'ai réalisé que je ne voulais pas me contenter de plaire au premier rang et à l'industrie.

J'ai la possibilité d'exprimer bien plus que cela : ma vision du monde et de la diversité. Cela a toujours fait partie de ma vie, de mon sang et de mon esprit, mais c'est un sujet que l'on peut vraiment exprimer quand on a grandi et que l'on sait qui l'on est.

Je veux toucher des gens qui rêvent grand et c'est pourquoi, pour moi, la diversité est un sujet si important. C'est quelque chose qui fait partie de moi et pour lequel je me battrai toujours.

Source: edition.cnn.com