Olivia Nuzzi, rédactrice du New York Magazine, suspendue suite à la révélation d'une liaison avec Robert F. Kennedy Jr.

Malgré le choix du magazine d'anonymat, une source proche de la situation a révélé à CNN que la relation était avec Robert F. Kennedy Jr., ancien candidat indépendant à la présidence et récent soutien de Donald Trump. Cette source a affirmé que la relation était émotionnelle et en ligne, sans aspect physique.

Contacté par CNN, un représentant de Kennedy n'a pas immédiatement commenté, mais a informé Oliver Darcy de Status, qui a initialement rapporté la nouvelle, que Kennedy niait toute implication romantique avec Nuzzi. Ils ont déclaré : "M. Kennedy a rencontré Olivia Nuzzi une seule fois dans sa vie, pour une interview qu'elle avait proposée, ce qui aabouti à un article dérogatoire."

Réagissant à CNN, Nuzzi a déclaré que sa relation avec un sujet d'article s'était transformée en une relation personnelle, exprimant ses regrets de ne pas l'avoir révélé à la publication.

Elle a expliqué : "Au début de cette année, la dynamique de certains échanges entre moi et un ancien sujet a évolué vers un domaine personnel. Pendant cette période, je n'ai pas poursuivi le reportage sur le sujet ni utilisé cette personne comme source." La relation était dépourvue d'aspect physique, mais la transparence était nécessaire pour éviter toute apparence de conflit. Elle a exprimé ses profonds regrets de ne pas l'avoir révélé immédiatement et s'est excusée auprès de ceux qu'elle a déçus, en particulier ses collègues de New York.

Un communiqué de New York magazine a annoncé que Nuzzi était actuellement en congé et que la publication menait une enquête plus approfondie et indépendante.

Nuzzi a écrit un article sur Kennedy en novembre dernier et a depuis publié de nombreux articles sur Trump et sa campagne de 2024.

Selon le magazine, Nuzzi a récemment reconnu un lien avec un sujet de reportage, ce qui a enfreint les principes du magazine en matière de conflits d'intérêts et de divulgations.

Le communiqué de New York magazine précise également : "Si nous avions connu cette relation, elle n'aurait pas poursuivi le reportage sur la campagne présidentielle."

Le magazine a également déclaré qu'"une revue de son travail publié n'a révélé aucune inexactitude ni indication de partialité". Cependant, le magazine a exprimé ses regrets pour cette violation de la confiance envers ses lecteurs.

Après la reconnaissance d'un lien avec un sujet de reportage, Nuzzi a été critiquée pour ne pas avoir révélé cela dans ses affaires professionnelles avec les médias. Malgré le démenti de toute implication romantique, la relation de Kennedy avec la figure médiatique a suscité des questions, entraînant une surveillance accrue de ses associations professionnelles.

