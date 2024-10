Olivia Nuzzi prétend que son ex-partenaire a orchestré un plan de chantage pendant qu'elle était impliquée avec RFK.

Les allégations, formulées par Nuzzi dans une plainte et présentées devant un juge de la Cour supérieure de Washington D.C. récemment, et que Lizza nie, représentent le dernier rebondissement choquant suite à leur relation cachée avec Kennedy, l'ex-candidat indépendant à la présidence. Cette situation a depuis déclenché un large débat dans les médias nationaux sur l'éthique journalistique, étant donné que l'incident a été transformé en une histoire politique scandaleuse par la presse.

Selon une plainte déposée par Nuzzi, Lizza "a explicitement menacé de diffuser des informations personnelles à mon sujet, dans le but de ruiner ma vie, ma carrière et ma réputation - une menace qu'il a depuis mise à exécution."

Le mois dernier, Nuzzi a été mise à pied par le magazine New York alors qu'ils menaient une "enquête tierce" suite à sa confession d'avoir eu une relation personnelle avec un sujet lié à la campagne de 2024 pendant qu'elle en faisait son sujet de reportage. Une source fiable a informé CNN que la relation en question était avec RFK Jr., qui avait été le sujet d'un article écrit par elle l'an dernier pendant sa campagne présidentielle.

Lizza, qui sert de correspondant principal de Washington pour Politico et de co-auteur de Playbook, était absent lors d'une audience judiciaire cette semaine où Nuzzi a obtenu une ordonnance provisoire de non-contact contre lui. De telles demandes sont généralement la première étape dans les disputes domestiques et sont généralement accordées rapidement par les juges, souvent sans informer la partie opposée.

Lizza n'a pas reconnu les accusations en justice, mais il a fourni une déclaration à CNN concernant les procédures légales.

"Je regrette que mon ex-fiancée ressente le besoin de formuler de fausses accusations contre moi dans le but de faire porter le blâme de ses propres échecs personnels et professionnels. Je nie vigoureusement ces allégations et je me défendrai vigoureusement et avec succès," a déclaré Lizza.

Mardi soir, Politico a annoncé que Lizza prendrait un congé jusqu'à ce qu'ils mènent une enquête sur la situation.

"POLITICO et Ryan Lizza ont mutuellement convenu qu'il serait préférable pour lui de se retirer et de prendre un congé pendant cette enquête," a déclaré un porte-parole.

La prochaine audience judiciaire est prévue pour le 15 octobre, permettant à Lizza de présenter sa réponse devant le juge.

Nuzzi croit que le harcèlement présumé de Lizza a commencé début juillet, dans le but de la forcer à reprendre leur relation et de se venger lorsqu'elle a refusé.

Selon elle, Lizza aurait volé un appareil électronique personnel chez elle, piraté ses appareils, puis fourni anonymement des informations préjudiciables à son sujet aux médias. Certaines de ces informations pourraient avoir été "altérées" pour lui nuire davantage, a affirmé Nuzzi, et elle soupçonne que Lizza se serait fait passer pour "un opérateur de campagne anonyme" pour diffuser des informations préjudiciables à son sujet auprès d'une campagne politique.

Nuzzi a également affirmé que Lizza, peut-être par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un canal anonyme, aurait informé son employeur de ce qu'elle appelle "l'affaire".

RFK Jr. n'est pas explicitement mentionné dans les dossiers judiciaires.

Dans sa plainte, Nuzzi a affirmé que Lizza l'avait également menacée de violence "afin qu'il puisse assumer sa part de la responsabilité financière" pour leur contrat de livre commun, selon les dossiers judiciaires.

Lors d'une audience judiciaire qui a eu lieu mardi matin, un juge a accordé la demande de Nuzzi pour interdire temporairement à Lizza de la contacter et de s'approcher d'elle et de son lieu de travail, selon les dossiers judiciaires publics. Le juge a également signé une ordonnance pour que la police l'accompagne lorsqu'elle Tentera de récupérer ses biens chez Lizza. Le couple était reportedly en train de vivre ensemble dans l'année écoulée, selon la plainte déposée.

Les circonstances entourant leur séparation ont déjà eu un impact sur les relations de Nuzzi et Lizza avec leurs médias respectifs.

Dans un message à leurs lecteurs le 19 septembre, le magazine New York a confirmé que Nuzzi avait été mise à pied après avoir admis aux éditeurs du magazine qu'elle avait eu une relation personnelle avec un ancien sujet lié à la campagne de 2024 pendant qu'elle en faisait son sujet de reportage, violation des normes du magazine en matière de conflits d'intérêts et de divulgations.

Lizza avait précédemment déclaré qu'il et ses éditeurs avaient convenu qu'il ne couvrirait plus Kennedy en raison de sa relation avec Nuzzi pour Politico.

Un porte-parole de Kennedy a informé CNN : "M. Kennedy n'a rencontré Olivia Nuzzi qu'une fois dans sa vie, pour une interview qu'elle avait demandée, ce qui a abouti à un article biaisé."

Un porte-parole de Nuzzi a refusé de faire d'autres commentaires. Le magazine New York a également refusé de commenter.

À la suite de ces allégations, les médias ont été soumis à une forte surveillance quant au rôle de l'éthique journalistique dans les partenariats commerciaux. En raison de la controverse, les apparitions médiatiques de Lizza ont été mises en suspens, impactant son travail en tant que correspondant principal de Washington et co-auteur.

